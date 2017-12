Dynamo bläst den Zebra-Blues Der vierte Sieg in Serie sollte es werden. Doch nach umkämpften 90 Minuten unterliegt Dynamo Dresden beim MSV Duisburg mit 0:2.

Duisburg. Vor dem Spiel tanzten die MSV-Fans den Zebra-Twist, nach dem 2:0 zwischen dem MSV Duisburg und Dynamo Dresden bliesen die Schwarz-Gelben den Zebra Blues. Im achten Spiel am Niederrhein setzte es beim 0:2 die vierte Niederlage.

Wie reagierte Uwe Neuhaus auf den Ausfall der beiden 6er Marco Hartmann und Manuel Konrad?

Insgesamt überraschend. Zwar stellte der 58-Jährige wie erwartet den zuletzt als Rechtsverteidiger agierenden Paul Seguin ins defensive Mittelfeld, doch den Seguin-Ersatz in der Viererkette hatten wohl die wenigstens erwartet. Dabei hatte Neuhaus bereits auf der Pressekonferenz am Freitag verklausuliert erklärt, noch eine andere Lösung als den wiedergenesenen Niklas Kreuzer im Kopf zu haben. Die sollte es dann auch werden: Fabian Müller, der bereits beim 2:3 in Bochum auf dieser Position gespielt hatte.

Wie ist das 0:1 zur Pause zu erklären?

Dynamo bestimmte das Spiel, doch der letzte Pass kam nicht - und wenn doch, dann nicht an. In der Sturmspitze schien sich Lucas Röser vor den bulligen MSV-Verteidigern verstecken zu wollen. Überhaupt war in der vordersten Linie zu wenig Bewegung drin. Dagegen kamen die Duisburger vor 14.792 Zuschauern zwar seltener zum Zug, wenn aber doch dann gefährlich. Dabei profitierte der Gastgeber immer wieder von Fehlern im Dresdner Spiel. In der 9. Minute konnte Ballas den Ball nicht vor Cauly Souza klären, doch dessen Pass zu einem seiner drei mitgelaufenen Kollegen war derart ungenau, dass es zunächst weiter 0:0 stand. In der 20. Minute kam dann Ahmet Engin am rechten Strafraumeck an den Ball, ging allein auf Schwäbe zu, setzte aber den Ball ans Außennetz. In der 35. musste der Dynamo-Keeper dann aber doch eingreifen. Nach einem Freistoß von Fabian Schnellhart kratzte er den Kopfball von Lukas Fröde über die Latte. In der Schlussminute der 1. Halbzeit spielte dann Fabian Müller mitten in der gegnerischen Hälfte den Zebras in Person von Fröde in den Fuß, Pass auf Engin der gegen Jannik Müller bis zur Grundlinie durchkam, nach innen zog und schließlich auf Stanislav Iljutcenko passte, der nur noch abzustauben brauchte.

Wie versuchte Dynamo das Spiel zu drehen?

Zunächst mit einem personellen Wechsel: Kreuzer ersetzte Fabian Müller. Doch das Spiel machte plötzlich der MSV, der in der 50. durch Kingsley Onuegbu auf 0:2 hätte stellen müssen. Doch der Lupfer des Stürmers ging links am Tor vorbei. Drei Minuten später lag der Ball zwar im MSV-Tor, doch bei Treffer von Andreas Lambertz hatte Vorlagengeber Erich Berko zuvor im Abseits gestanden. Um nach vorn mehr Durchschlagskraft zu bekommen, wechselte Neuhaus nach einer Stunde Lambertz aus und brachte mit Peniel Mlapa einen zweiten Stürmer. Der führte sich gleich mit einer Gelben Karte für ein taktisches Foul im Mittelfeld ein.

Warum wurde das Spiel zwischenzeitlich hektisch?

Zum einen, weil die Dresdner ruppiger zu Werke gingen. Zum anderen, weil die Duisburger die seit dieser Saison geltenden Regeln noch nicht verinnerlicht hatten. Nach einem vermeintlichen Foul an Onuegbu spielten die Schwarz-Gelben einfach weiter. Nach dem Abschluss von Berko ans Außennetz (67.) stürmte die MSV-Defensive auf den 23-Jährigen – offensichtlich in Unkenntnis, dass in so einem Fall nur der Schiedsrichter das Spiel unterbricht.

Warum ging das Spiel schließlich 0:2 aus?

Weil die Dresdner einfach nicht mehr zu ihrem Spiel fanden. Zwar kann man keinem Schwarz-Gelben das Wollen absprechen, doch es schien, als wollte jeder Einzelne das Spiel für sich drehen - und nicht als Team. Es dauerte zu lange, bis eine Anspielstation gefunden wurde. Als dann schließlich Jannik Müller in der 82. Minute Lukas Daschner an der Strafraumgrenze von den Beinen holte, seine fünfte Gelbe sah und MSV-Kapitän Kevin Wolze den fälligen Freistoß versenkte, waren die Messen gesungen.

Was sagen die Trainer zum Ergebnis?

Uwe Neuhaus, Dynamo Dresden: Glückwunsch an den MSV, der Sieg ist nicht unverdient. Wir wussten um Duisburgs Stärken. Aber wir hatten auf diesem Platz Probleme, unser Spiel durchzusetzen. Duisburg hat auf unsere Fehler gewartet, wir haben sie gemacht. Allerdings wurde uns ein klarer Elfmeter verwehrt. Es ist zwar spekulativ, aber ich möchte mal sehen, wie das Spiel gelaufen wäre wenn ...

Ilija Gruev, MSV Duisburg: Ich bin so stolz und glücklich über das Jahr mit dem MSV. Darum möchte ich gar nicht groß über das Spiel sprechen.

