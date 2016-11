Dynamo beschließt Millionenprojekt Bei der Mitgliederversammlung gab es bislang positive Bilanzen und einen zukunftsweisende Abstimmung.

Etwa tausend Mitglieder von Dynamo Dresden sind im Kongresszentrum dabei.

Es gab stürmischere Zeiten bei Dynamo Dresden. Wenn sich die Mitglieder der Sportgemeinschaft am heutigen Samstag zur Jahreshauptversammlung treffen, stehen vor allem positive Bilanzen und zukunftsweisende Beschlüsse auf der Tagesordnung. Außerdem werden sechs Aufsichtsräte neu gewählt, wobei fünf der neun Kandidaten auch bisher dem Gremium angehörten, unter ihnen Vereinslegende Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner.

Die erste gute Nachricht des Tages: Dynamo hat im Geschäftsjahr 2015/16 einen Überschuss von 2,094 Millionen Euro erzielt. Das ging aus dem Bericht von Wirtschaftsprüfer Fritz Kuhlmann hervor. Das Ergebnis war möglich, obwohl die Personalkosten für den Profi-Bereich unter anderem durch Aufstiegsprämien von rund 3,8 auf 5,3 Millionen Euro gestiegen sind. Der Verein habe sich „sehr erfreulich entwickelt“, meinte Kuhlmann, was vor allem für die Rückzahlung des Kölmel-Darlehens gilt. Dafür hat der Verein in den vergangenen zwei Jahren summasummarum 7,7 Millionen Euro aufgebracht. Dazu beigetragen haben zwei Sonderumlagen der Mitglieder, die rund 2,2 Millionen Euro brachten. Medienunternehmer Michael Kölmel selbst erließ dem Verein am Ende noch mal 250 000 Euro. Eine Schallmauer durchbrach auch der Fanshop mit einem Umsatz von vier Millionen Euro.

„Damit sind gute Voraussetzungen für eine solide, auf nachhaltigen Erfolg gerichtete Arbeit der SG Dynamo geschaffen“, hieß es zuvor im Bericht des Aufsichtsrates. Für die laufende Spielzeit plant Dynamo mit Einnahmen in Höhe von knapp 28 000 Euro und einem Gewinn von fast zwei Millionen Euro. Sowohl bei Zuschauerzahlen (von 25 000 auf 26 000) als auch im Sponsoring (von 7 auf 7,5 Millionen Euro) hat der Verein seine Etatplanung gegenüber der Lizenzierung vom März aufgestockt.

Bei der Mitgliederversammlung wurde auch über den Standort für ein neues Trainingsgelände abgestimmt. Der geplante Neubau im Ostragehege fand dabei eine überwältigende Mehrheit. Von 885 abgegebenen Stimmen waren 878 dafür, nur eine dagegen, sechs stimmberechtige Mitglieder enthielten sich. Mit diesem eindeutigen Votum erhält die Geschäftsführung die gewünschte Rückendeckung für die Umsetzung. Präsident Andreas Ritter sprach von einem „super Vertrauensbeweis“.

Zuvor hatte Sportgeschäftsführer Ralf Minge das Projekt erläutert und als „Meilenstein“ für die Entwicklung des Vereins bezeichnet. Der bisherige Standort im Großen Garten sei für moderne Ansprüche nicht tauglich. Das scheitere bereits an banalen Dingen wie der fehlenden Rasenheizung. Das Ostragehege sei der bestmögliche Standort auch unter dem Gesichtspunkt, dass in unmittelbarer Nähe bereits die Nachwuchsakademie der SGD ansässig ist. Es werden ein beheizter Rasenplatz mit einer Traverse für Zuschauer, ein beheizter Kunstrasen sowie ein weiterer Großfeldplatz entstehen. In dem dreistöckigen entstehen außer den Kabinen auch eine Physiotherapie, Gymnastik- und Kraftraum sowie ein Regenerationsbereich mit Whirlpool und Sauna. Die Kosten sind mit 15,4 Millionen Euro veranschlagt, wovon rund 4,5 Millionen als Fördermittel in Aussicht stehen. Dynamo hat den Antrag bereits im Oktober eingereicht und die Voraussetzungen für den geplanten Mietkauf verhandelt. Auf Nachfrage betonte Minge, dass das Gelände nicht zum hochwassergefährdeten Bereich liegt. Wenn es anders wäre, hätte der Bauantrag nicht gestellt werden können. „Es ist eine spannende Erfahrung, wenn man im Rathaus vor Karten sitzt und verfolgen kann, wie sich das Wasser ausbreitet.“ Sicherheitshalber werde im Funktionsgebäude trotzdem auf Kellerräume verzichtet.

Präsident Andreas Ritter bezeichnete das neue Trainingsgelände im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung als Grundbaustein, damit sich der Verein irgendwann höhere Ziele wie die erste Liga setzen könne. Auch im Bericht der Geschäftsführer Michael Born (kaufmännisch) und Ralf Minge (sportlich) heißt es: „Neben finanziellen Mitteln, die bei der Verpflichtung von Spielern selbstverständlich weiterhin eine zentrale Rolle spielen, hat eine moderne Infrastruktur an Bedeutung deutlich zugenommen und ist zwingend notwendig, um wettbewerbsfähig zu sein.“

Des Weiteren stimmt die Mitgliederversammlung heute über mehrere Satzungsänderungen ab. Auch kontroverse Diskussionen sind zu erwarten, vermutlich aber weniger zum Urteil des DFB-Sportgerichtes in der sogenannten Bullenkopf-Affäre, wobei der von Geschäftsführer Michael Born als „absolut widerlich“ bezeichnete Wurf eines Tierkadavers in den Innenraum des Stadions nur einen Bruchteil der Strafe ausmacht. Allein beim DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig hatte es vier weitere Fälle unsportlichen Verhaltens gegeben wie Transparente, die zur Gewalt aufriefen, und einen Münzwurf. Hinzu kamen die beim Auswärtsspiel in Heidenheim gezündeten Nebeltöpfe. Die Vereinsführung hat einhellig beschlossen, in Berufung zu gehen und die Strafe beim DFB-Bundesgericht anzufechten.

zur Startseite