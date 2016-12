Dynamo beim Chaos-Klub Bei 1860 München fliegen die Fetzen, aber ob das ein Vorteil für die Dresdner sein kann?

So sah es in der Allianz-Arena am 9. September 2005 aus. Das mit 66 000 Zuschauern ausverkaufte Stadion war damals fest in der Hand von Dynamo-Fans. Seither haben Fahrten nach München für die Dresdner Anhänger Tradition. © Archiv: dpa

Finanzielle Abhängigkeiten, personelle Turbulenzen, sportlicher Misserfolg: Es ist eine ganze Weile her, dass Dynamo Dresden für solche Schlagzeilen sorgte. Inzwischen hat der Verein seine Altschulden zurückgezahlt, unaufgeregt den Aufsichtsrat fast komplett wiedergewählt und in der 2. Fußball-Bundesliga sechs Spiele in Folge nicht verloren, vier davon sogar gewonnen. Der Chaos-Klub ist ein anderer, der nächste Gegner nämlich. Beim TSV 1860 München fliegen die Fetzen, und man kommt gar nicht mehr hinterher, ob schon wieder oder immer noch.

Deshalb, meint Uwe Neuhaus, werde die Unruhe die Mannschaft nicht beeinflussen. „Dort gibt es doch immer drum herum irgendwelche Themen. Daran werden sie sich mittlerweile gewöhnt haben“, sagt Dynamos Trainer vor der Partie am Sonnabend in der Allianz-Arena, die für die Schwarz-Gelben atmosphärisch ein Heimspiel werden soll. Mindestens 15 000 Fans werden erwartet, cool, aber doch nicht so außergewöhnlich, dass Neuhaus so etwas zum ersten Mal erlebt.

Das sei „vielleicht ganz vergleichbar“, schickt er zwar voraus, weil es „keine ganz so weite Auswärtsfahrt“ war. Es sind nicht mal 30 Kilometer vom Stadion „An der Alten Försterei“ zum Olympiastadion in Berlin. Die fuhr Neuhaus mit Union, begleitet von 25 000 „eisernen“ Anhängern, im Februar 2011 zur Hertha. „Es war ein tolles Spiel, wir haben gewonnen – das würde ich mir für unsere Fans auch wünschen.“

Doch er weiß, dass es nicht so einfach wird, wie es erscheinen mag. „Ein Blick auf die Tabelle reicht ja: Ihnen steht das Wasser bis zum Hals, ein Punkt vor den Abstiegsplätzen“, sagt Neuhaus, aber er zieht daraus andere Schlüsse als die naheliegenden. Gerade deshalb erwartet er hoch motivierte Münchner, erst recht nach dem Trainerwechsel. Der zu Saisonbeginn verpflichtete Kosta Runjaic wurde vor zwei Wochen nach dem 1:1 gegen Kaiserslautern gefeuert, er war bereits der elfte Trainer, seit der jordanische Investor Hasan Ismaik bei dem Traditionsverein das Sagen hat. Ex-Profi Daniel Bierofka agiert wie bereits zum Ende der Vorsaison als Interimscoach.

„Er wird diese Woche genutzt haben, seine Vorstellungen von Fußball auf die Mannschaft zu übertragen“, vermutet Neuhaus. Wenn er den Münchnern „eine unglaubliche Qualität in ihrem Kader“ bescheinigt, mag das so klingen, als wolle er sie stärker reden, als sie sind. Doch die zwei Namen, die er beispielhaft nennt, sprechen für sich: Stefan Aigner, der von Eintracht Frankfurt zurückgekehrt ist, und Ivica Olic. Der einstige Torjäger des Hamburger SV und des FC Bayern ist zwar mit 37 raus aus dem besten Fußballeralter, aber: „Wenn man seine Laufleistung sieht und welche Erfahrung er bei jeder Aktion im Strafraum einbringt – er ist unglaublich gefährlich.“

Das Chaos bei den „Löwen“ ist für Dynamo Chance und Risiko zugleich – oder wie es Neuhaus formuliert: „Sie sind für uns ein bisschen wie eine Wundertüte.“

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe - Kreuzer, Ja. Müller, Ballas, Fa. Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Aosman, Berko - Kutschke.

