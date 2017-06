Dynamo bei jedem Wetter Der Zweitligist zieht trotz Wetterkapriolen mehr als 1 500 Zuschauer an. Die sind bestgelaunt und spendenwillig.

Bei der 2:1-Führung halfen die Berliner allerdings mit einem Eigentor kräftig mit. © Klaus-Dieter Brühl

Der Mannschaftsbus von Dynamo Dresden rollt fast unbehelligt vom Stadtpark zur Jahnkampfbahn. Auch die Ankunft von Kontrahent Viktoria Berlin mit ein paar Kleinbussen geht unter. Im wahrsten Sinne des Wortes: Anderthalb Stunden vor dem großen Spiel in Großenhain gießt es in Strömen. Zugangswege, Hartplatz und Laufbahn gleichen Gewässern. Selbst das Großaufgebot der Polizei bleibt in den Autos.

Doch echte Fans von Dynamo Dresden kann nichts abschrecken. „Ich bin seit 45 Jahren Dynamo-Fan, das hält man bei jedem Wetter aus“, sagt Ulrike Große. Die Großenhainerin ist bestgelaunt und guckt strahlend unterm großen Regenschirm hervor. Mit Schal und T-Shirt und pitschnass waten Janett Albrecht und Rene Kieschnick aus Pulsen über den Hartplatz. „Wir haben auch Capes dabei“, berichten sie. Zu fast allen Heimspielen der Dynamos seien sie anzutreffen, das Wetter gerade diesmal kein Hindernis. Eric Seewald aus Großenhain und Uwe Apitz genießen den Becher Bier vor dem Spiel, der angesichts der Umstände nicht leer zu werden droht. Seewald hat aus seinem benachbarten Garten noch schnell die Gummistiefel geholt. „Das passt heute“, sagt er lachend. Und Uwe Apitz erzählt, dass er auch bei Minusgraden im Stadion des Kultvereins ist. „Nur trinken wir dann eben kein Bier, sondern Glühwein.“

Der „Volkmar aus Görlitz“ („Mein Nachname tut nichts zur Sache“) hat es hingegen prächtig warm. Im kuscheligen gelb-schwarz-quer gestreiftenBiene-Maja-Outfit läuft er zur Haupttribüne. „Das war mal ein Faschingskostüm, ich hab es eher durch Zufall gefunden“, sagt er. Dass die Biene Maja auf dem Rücken die „Giraffen“ des alten Dynamo-Stadions zeigt, darauf ist er schon ein bisschen stolz. Ständig werde das Kostüm mit Aufnähern oder anderen Utensilien vervollständigt. Seit etwa 15 Jahren fährt „Volkmar aus Görlitz“ regelmäßig zu Dynamo – mit einer Jahreskarte im Block J4. Er kennt den Verein, und Dynamo kennt ihn: Als Dynamo-Geschäftsführer Ralf Minge vorbeikommt, streckt er Volkmar die Hand entgegen.

Rechtzeitig zum Warmmachen der Mannschaften beendet Petrus seinen zweifelhaften Job. Dynamo hat Wort gehalten: 22 aktuelle Profis sind angereist inklusive aller Neuzugänge. Gegner Viktoria Berlin hält zunächst gut mit, Dynamo verhilft mit einem Eigentor zur Führung. Doch dann kommt der Kreisel auf Touren. 4:1 für Gelb-Schwarz steht es zur Halbzeit. Auch mit zehn neuen Feldspielern behalten die Dresdner die Oberhand, legen nach der Pause noch das 5:1 nach. Es ist ein Fest für Großenhain. Und es wird nicht nur Fußball gespielt an diesem Mittwochabend. Bei Stadionsprecher Heiko Probst kommen angesichts der Wetterunbilden Erinnerungen an den Tornado in Großenhain 2010 und die jüngste Katastrophe östlich von Großenhain am vergangenen Donnerstag auf. Spontan entscheidet er in der Halbzeitpause, eine Spendenaktion zugunsten des arg in Mitleidenschaft gezogenen Schlossparks von Schönfeld zu initiieren. Mit einem tollen Erfolg: 837,17 Euro sind nach der ersten, noch nicht offiziellen Zählung zusammengekommen. Jetzt soll ein Termin mit dem Schönfelder Bürgermeister vereinbart werden, um die Spendensumme in würdiger Form zu überbringen.

Nach dem Spiel gibt‘s Autogramme und Selfies von und mit den Profis. Ein Muss für die Fans. 1 550 Zuschauer haben die Veranstalter vom Großenhainer FV gezählt. Nicht ganz so viele, wie erwartet. „Das Wetter hat sicher einige Leute von der Fahrt hierher abgehalten“, glaubt Heiko Probst, Aber wer weiß: Vielleicht kommt Dynamo ja schon nächstes Jahr wieder.

zur Startseite