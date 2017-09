Dynamo beginnt ohne Mlapa Trainer Uwe Neuhaus ändert die Startelf für die Partie gegen Fürth auf drei Positionen. Neuzugang Paul Seguin gibt sein Pflichtspieldebüt für die Dresdner auf der rechten Abwehrseite.

Alles muss besser werden, vor allem aber das Defensivverhalten. Neun Gegentore hat Dynamo Dresden in den ersten vier Spielen bereits kassiert, so viel wie kein anderes Team in der 2. Fußball-Bundesliga. Vor allem in den letzten beiden Partien vor der Länderspielpause rappelte es in der Kiste - 0:4 zu Hause gegen Sandhausen, 2:3 in Bochum. Damit aus der Ergebnisdelle keine Krise wird, müssen die Schwarz-Gelben am Freitagabend ab 18.30 Uhr im Heimspiel gegen die noch punktlose SpVgg Greuther Fürth zu ihrer Kompaktheit finden. Die Schwächen sind erkannt und durch hartes Training behoben worden, davon gehen jedenfalls alle Beteiligten aus. „Die oberste Priorität ist, dass wir richtig gut verteidigen, am besten hinten zu null spielen. Vorne haben wir die Qualität, immer Tore zu machen“, sagt Innenverteidiger Jannik Müller. Seine Analyse: „Wir haben uns in der Kette zu früh den Sicherheitsgedanken hatten, uns fallen lassen, dem Gegner dadurch zu große Räume geboten. Dazu kamen individuelle Fehler.“

Die gilt es nun zu nun mindestens zu minimieren - und das mit zum Teil neuem Personal. Trainer Uwe Neuhaus ändert die Startelf auf drei Positionen. Neu dabei sind Sascha Horvath und Haris Duljevic für die offensiven Außenpositionen sowie Paul Seguin, der auf der rechten Abwehrseite spielt. Der 22-Jährige war vor zwei Wochen vom VfL Wolfsburg ausgeliehen worden. Seine Lieblingsposition ist allerdings die defensive Rolle im Mittelfeld, er könne aber auch zentral offensiv spielen, meint der Coach. „Es ist gut, dass wir einen flexiblen Spieler haben, der uns mehrfach helfen kann.“ Im Sturm bleibt zunächst Lucas Röser erste Wahl, der letzte Neuzugang Peniel Mlapa nimmt auf der Bank Platz - genau wie der Finne Eero Markkanen und der wieder genesene Niklas Hauptmann. Weitere Optionen wären Niklas Kreuzer, Manuel Konrad und Routinier Andreas Lambertz sowie Markus Schubert fürs Tor.

Doch wer aufläuft, ist weniger entscheidend, sondern „dass wir auf die Qualitäten jedes Einzelnen setzen können und dass er die zu 100 Prozent auf den Platz bringt“, wie der Chefcoach sagt. An der Unterstützung der Fans im DDV-Stadion wird es nicht mangeln. Mehr als 28.000 Zuschauer werden erwartet, darunter nur etwa 300 aus Franken. Nach der enttäuschenden Leistung gegen Sandhausen wurde die Mannschaft trotzdem gefeiert, aber Neuhaus mahnt: „Das können wir uns nicht noch mal erlauben, und das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Wir wissen schon um die Brisanz der Aufgabe, gerade gegen den Tabellenletzten mit null Punkten - das macht die Ausgangsposition noch ein bisschen schwieriger.“ Als Aufbaugegner stellen sich die Fürther sicher nicht zur Verfügung, erst recht nicht, weil die Mannschaft nach einer angeblichen Spielerrevolte gegen Ex-Trainner Janos Radoki vor einem Charaktertest steht. Ein neuer Chefcoach ist noch nicht gefunden, vorerst betreut der bisherige Assistent Mirko Dickhaut das Team. „Er hat sicher auch ein paar Ideen, Dinge zu verändern“, meint Neuhaus, der beim 3:2-Testspielsieg der „Kleeblätter“ gegen die deutsche U20-Auswahl einen „Spion“ im besonderen Einsatz hatte: Torwarttalent Schubert saß bei den DFB-Junioren auf der Bank und sollte ein Auge auf den nächsten Dynamo-Gegner werfen.“Es war schon interessant, die Unterschiede zwischen Scoutingabteilung und Spieler kennenzulernen“, meint der Trainer mit einem Schmunzeln. „Ich glaube, dass er festgestellt hat, dass es nicht so einfach ist, eine Mannschaft zu durchleuchten.“ Ob das dem Trainerteam mit Hilfe von Chefscout Kristian Walter gelungen ist, müssen die 90 Minuten zeigen.

Dynamo spielt mit: Schwäbe - Seguin, Ballas, J. Müller, Heise - Hartmann - Horvath, Aosman, Benatelli, Duljevic - Röser.

