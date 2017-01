Dynamo beginnt mit Neuzugang

Die Silvesterparty fiel aus, zu groß sind die guten Vorsätze von Marcos Alvarez. Dynamo Dresdens Neuzugang, der ablösefrei kurz vor Weihnachten verpflichtet wurde, will den oft zitierten nächsten Entwicklungsschritt machen. Und der wird womöglich doppelt schwer. Zum einen hat der 25-jährige Stürmer noch nie zweitklassig Fußball gespielt und zudem gerade erst einen Kreuzbandriss hinter sich. Den zog er sich im Mai 2016 in der Drittligapartie seines Ex-Vereins VfL Osnabrück gegen den Chemnitzer FC zu.

Bevor Alvarez an diesem Dienstag nun also erstmals wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, musste er am Montag einen Laktattest absolvieren. Entsprechend ruhig verbrachte der gebürtige Hesse den Jahreswechsel. Seine neuen Mitspieler hatten einen Tag mehr Pause.

Für sie beginnt um 9 Uhr die Rückrundenvorbereitung. Dann werden neben Alvarez auch die zuletzt verletzten Verteidiger Giuliano Modica und Hendrik Starostzik auf dem Platz im DDV-Stadion stehen, auf den die Profis nach dem Wintereinbruch zwangsläufig ausweichen müssen.

Dem Rasen schadet das nicht, der wird ab der kommenden Woche ohnehin gewechselt. Und Dynamo trainiert währenddessen an der andalusischen Mittelmeerküste in Marbella – bei prognostizierten zehn, zwölf Grad Celsius. Was auch Alvarez ganz besonders freut, denn seine Familie stammt aus Spanien. (SZ)

