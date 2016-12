Dynamo beginnt mit der gleichen Elf Nach dem Trainerwechsel ist beim Karlsruher SC einiges anders - die Dresdner wollen sich trotzdem nicht überraschen lassen.

Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus. © Robert Michael

Es ist das letzte Heimspiel des Jahres für Dynamo Dresden, gut 27 000 Zuschauer werden am Freitagabend ab 18.30 Uhr im DDV-Stadion für Stimmung sorgen, aber mit dem Karlsruher SC ist nicht unbedingt ein Lieblingsgegner zu Gast. Das hat weniger mit der Statistik zu tun, von den bisher neun Duellen zu Hause hat die SGD nur vier gewonnen, drei endeten unentschieden. Es liegt vielmehr an der Konstellation, die „wenn man auf die Tabelle guckt, recht eindeutig zu sein scheint“, sagt Trainer Uwe Neuhaus. „Ich erwarte trotzdem ein schwieriges Spiel.“

Der KSC hat zwar aus den vergangenen fünf Spielen in der 2. Bundesliga nur einen Punkt geholt, aber inzwischen auf die Krise reagiert, Trainer Tomas Oral gefeuert und Lukas Kwasniok von der U19 zum Interimscoach befördert „Was eine ganze Zeit nicht funktioniert hat, ist aus Sicht der Spieler vielleicht Gott sei Dank weg“, erklärt Neuhaus die mögliche Wirkung. „Es kommt jemand Neues, hat vielleicht ein anderes System, setzt auf andere Spieler. Jeder wittert eine neue Chance.“ Kwasniok hatte angekündigt: „Wir wissen um unsere Stärken. Ich werde einiges ändern und überraschen, dass ist unser Trumpf gegen Dresden.“

Die Startelf hat der 35 Jahre alte frühere Nachwuchsauswahlspieler auf sechs Positionen verändert, unter anderem fehlen die Ex-Dynamos Martin Stoll und Bjarne Thoelke im Kader. „Die einzelnen Spieler kennen wir schon, haben sie natürlich analysiert“, sagt Neuhaus. Ob Kwasniok auch taktisch umstellt, werden die ersten Minuten zeigen. Wichtiger ist ihm sowieso die Einstellung. „Wir müssen bereit sein zu leiden. Wenn wir genug gelitten haben, kommt der Erfolg.“ Für Dynamo kommt es darauf an, sich nicht überraschen zu lassen. Was die Aufstellung betrifft, hält Neuhaus am Bewährten fest, beginnt mit der gleichen Elf wie zuletzt in München.

Mit Wut im Bauch nach den zuletzt verschenkten Punkten gegen Bochum (2:2) und in München (0:1) werde seine Mannschaft nicht auflaufen, betont der Chefcoach. „Wut ist ein schlechter Ratgeber. Wir müssen konzentriert sein, wieder an die Leistungsgrenze gehen. Dann haben wir gute Möglichkeiten, drei Punkte zu holen.“

Dynamo spielt mit: Schwäbe - Kreuzer, J. Müller, Ballas, F. Müller - Hartmann - Gogia, Aosman, Lambertz, Berko - Kutschke.

