Dynamo bastelt an Ösi-Fraktion Patrick Möschl kommt vom SV Ried. Und mit Marko Kvasina ist der nächste im Gespräch.

Dynamos fünfter Neuzugang: Patrick Möschl. © Dynamo Dresden/Frank Dehlis

Der Ausflug hat sich offenbar gelohnt. Vor gut zwei Wochen war Sportvorstand Ralf Minge in Österreich, um Spieler zu beobachten, nun hat Dynamo den zweiten Profi aus dem Alpenland verpflichtet: Nach Sascha Horvath, der von Sturm Graz kommt, wird auch Patrick Möschl ein Schwarz-Gelber. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom SV Ried nach Dresden und hat einen Vertrag bis 30. Juni 2019 unterschrieben. Der gilt für die ersten beiden Ligen.

Es sieht so aus, als würde Dynamo für die neue Saison auf eine Ösi-Fraktion setzen, denn ein dritter Name ist schon im Gespräch. Wie der Fernsehsender Sky Sport Austria berichtet, soll Marko Kvasina auf dem Wunschzettel stehen. Dem 20 Jahre alten Stürmer liege aber auch ein Angebot vor, seinen Vertrag bei Austria Wien zu verlängern. Beim Vizemeister war er über Kurzeinsätze nicht hinausgekommen und erzielte seinen einzigen Treffer im Pokal beim 5:4 nach Verlängerung gegen den Drittligisten ASK Erbreichsdorf.

Mit 1,94 Meter wäre Kvasina zumindest von der Statur ein möglicher Ersatz für Stefan Kutschke, falls er doch nicht bleiben sollte. Definitiv weg sind mit Marvin Stefaniak (Wolfsburg) und Akaki Gogia (wahrscheinlich Union Berlin) die Stammkräfte auf den Außenbahnen. Möschl könnte eine der beiden vakanten Stellen besetzen, wobei der 24-Jährige sowohl links als auch rechts eingesetzt werden kann. Er agiere mit viel Tempo, könne starkes Pressing spielen und strahle mit seinen Läufen in die Tiefe Gefahr aus, beschreibt Minge die Stärken des fünften Neuzugangs.

Möschl soll auch vom Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim umworben gewesen sein, hat sich aber für Dresden entschieden. „Ich weiß, dass es eine fußballverrückte Stadt ist, und freue mich sehr auf die Fans, den Verein und die neue Herausforderung in der 2. Bundesliga“, wird er in der Pressemitteilung des Vereins zitiert – und mit dem Satz: „Dynamo hat in den vergangenen zwei Jahren einen sehr attraktiven und erfolgreichen Fußball gespielt.“

Für Möschl und den SV Ried lief es zuletzt dagegen weniger gut. Zwar erzielte er fünf Tore, die reichten jedoch nicht zum Klassenerhalt in der Bundesliga. In der höchsten österreichischen Spielklasse hatte der 1,73 Meter große Rechtsfuß bereits mit 19 debütiert: Beim 3:0-Auswärtssieg in Mödling wurde er am 8. Dezember 2012 eingewechselt – für Clemens Walch. Der war davor auch mal ein halbes Jahr in Dresden gewesen, kam bei Dynamo jedoch nur zu fünf Kurzeinsätzen.

Für Möschl soll es in Schwarz und Gelb definitiv besser laufen, auch wenn Minge den Anspruch an „waschechten Flügelspieler“ mit der üblichen Floskel formuliert: Er werde den Konkurrenzkampf im offensiven Mittelfeld weiter erhöhen.

