Dynamo auf der Leinwand Mit einem Film blicken die Dresdner auf die Meister-Saison zurück. Der kommt bei Spielern und Fans bestens an.

Das Cover vom Film „Das ist unser Leben“, mit dem Dynamo auf die Meister-Saison 2015/16 zurückblickt.

Monumentale Fan-Choreographien, ein europäischer Zuschauerrekord, reihenweise sportliche Bestwerte, Traumtore, Aufstieg und Meisterschaft: Die Saison 2015/16 war für Dynamo Dresden eine besondere. Ab sofort können die Fans die Atmosphäre noch einmal erleben.

Am Freitag wurde der offizielle Film zur vergangenen Saison erstmals ausgestrahlt. Wie der Verein am Montag mitteilte, kamen 900 geladene Gäste zur Premiere von „Das ist unsere Leben“. Neben der Mannschaft samt Trainerteam saßen auch die Geschäftsführung, Gremienmitglieder und einige Ehrenspieler vor der Leinwand im Rundkino. Auch ehemalige Dynamos ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Mit dabei waren Justin Eilers, Janis Blaswich und Robert Andrich. Toni Leistner vom 1. FC Union Berlin brachte einen Tag vor seiner Hochzeit seine Frau sowie seinen Trauzeugen Sebastian Polter von den Queens Park Rangers mit. Meister-Kapitän Michael Hefele grüßte per Video-Botschaft und wünschte viel Spaß. Den sollten die Gäste haben.

Der Film bietet tiefe Einblicke in das Zusammenleben der Mannschaft bis in die Kabine und übermittelt ein unverblümtes Bild auf die rekordträchtige Saison 2015/16. „Besonders stark macht den Film aus meiner Sicht, dass er nicht nur Jubel- und Feierszenen enthält, sondern sehr plastisch zeigt, wie die Spieler das Aufstiegsjahr erlebt haben. Ein wirklich toller Streifen zu einer tollen Saison“, sagte Präsident Andreas Ritter. Wie die Dynamo Dresden am Montag weiter mitteilte, sei auf den Kinosesseln in Erinnerungen geschwelgt, gelacht und auch das Taschentuch bemüht worden.

Am Sonnabend und Sonntag lockte der Film von Steffen Kuttner demnach dann über 1 500 Dynamo-Fans ins Rundkino. Auf Twitter reichten die Reaktionen von „Für mich schon jetzt der Film des Jahres 2016!“ bis zu „Der Film war mega gut! Das nächste Mal dann nur mit Taschentüchern…“

Seit Samstag läuft zudem der Verkauf der offiziellen DVD zum Film. Innerhalb von 48 Stunden wurden nach Vereinsangaben bereits 1 000 Exemplare verkauft. Die DVD ist ab sofort für 14,95 Euro sowohl online als auch im Dynamo-Fanshop an der Lennéstraße erhältlich. (szo)

zur Startseite