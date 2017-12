Dynamisches Bollwerk Jannik Müller und Florian Ballas sind gesetzt. Doch im Winter soll ein Innenverteidiger kommen.

Manchmal trügt die eigene Wahrnehmung. Bei Jannik Müller ist das so. Der ewige Ersatzmann scheint bei Dynamo in dieser Saison aufgerückt zu sein zur Stammkraft. Doch er wendet leise ein: „Ich habe auch vorige Saison 27 Spiele gemacht.“ Der Trainer widerspricht deutlich vehementer: „Es stimmt nicht, dass er zum ersten Mal längere Zeit durchspielt“, sagt Uwe Neuhaus und erinnert daran, dass Müller bereits den Konkurrenzkampf mit Giuliano Modica um den Stammplatz in der Innenverteidigung gewonnen hatte.

„Jannik hat im vergangenen Jahr einen wichtigen Schritt gemacht, natürlich unterstützt von den vielen Einsätzen“, erklärt der Chefcoach. „Die geben ihm die Sicherheit, die er braucht.“ Und inzwischen auch ausstrahlt auf dem Platz. In den 17 Partien der Hinrunde hat der 23-Jährige nur einmal gefehlt, aber 15-mal durchgespielt. In Nürnberg musste er zur Pause raus, weil er früh Gelb gesehen hatte.

Eine solche Situation meint Neuhaus, wenn er sagt: „Wir mussten Woche für Woche auf der Rasierklinge tanzen.“ Seit sich Sören Gonther Ende September das Kreuzband gerissen hat, fehlt Dynamo eine Alternative fürs Abwehrzentrum. Seitdem sind Müller und Florian Ballas gesetzt, was nicht heißt, dass sie nur deshalb spielen. Neuhaus attestiert ihnen nach dem Sieg bei Union Berlin „eine überragende Vorstellung“ und bezieht dabei die vergangenen Wochen ein: „Mit sehr, sehr wenig Fehlern und total hoher Bereitschaft.“ Hinzuzufügen wäre das geschickte Zweikampfverhalten, denn eine Sperre haben Müller mit drei und Ballas mit vier Gelben Karten vor dem letzten Spiel des Jahres am Sonntag in Duisburg vermieden.

Für Müller ist die eigene Leistung sowieso das entscheidende Kriterium. „Es macht keinen großen Unterschied, ob man auf einer Position drei- oder vierfach besetzt ist“, meint er. „Wenn man schlecht spielt, gibt es immer eine Lösung.“ Im Ernstfall hätte der Trainer entweder Marco Hartmann oder Manuel Konrad nach hinten beordert. Doch der Verein hatte offenbar auch eine weitergehende Option. „Bei einer schwereren Verletzung, einer Roten Karte – und das drei Spieltage vor Weihnachten – wären wir schon ins Schlingern geraten“, sagt Neuhaus, er fügt aber hinzu: „Wir waren darauf vorbereitet und hätten vielleicht handeln können.“

Außerhalb der Transferperiode wäre nur ein vereinsloser Profi infrage gekommen. Lukas Rotpuller, bis Sommer bei Austria Wien unter Vertrag, war im Herbst bereits als möglicher Neuzugang gehandelt worden, verpflichtet wurde er jedoch nicht. Deshalb dürfte der 26 Jahre alte Österreicher auch für die Winterwechselzeit kein allzu großes Thema sein. Fakt ist aber, dass Dynamo für die Rückrunde einen Innenverteidiger holen will. „Aktionismus hilft uns nicht weiter, es geht um Qualität“, hat Sportgeschäftsführer Ralf Minge dazu bereits im November in einem Gespräch mit der SZ erklärt.

Bei dieser Stellenbeschreibung fällt unweigerlich der Name Michael Hefele. Der Kapitän der Aufstiegsmannschaft ist in England mit Huddersfield Town in die Premier League aufgestiegen, hat seinen Vertrag bis 2019 verlängert, in dieser Saison aber wegen Problemen mit der Achillessehne nur eine Minute gespielt. Minges Kommentar vor ein paar Wochen deshalb: „Er muss erst mal gesund werden.“

Für eine Rückholaktion – wahrscheinlich auf Leihbasis – spricht, dass Hefele die Spielweise und das Umfeld kennt, er bräuchte also keine Eingewöhnungszeit. Das ist – besonders bei Transfers im Winter – ein entscheidender Vorteil. Minge hat zumindest den finanziellen Spielraum. Nach Informationen der SZ sind in seinem Etat noch etwa 800 000 Euro verfügbar.

Das „Vabanquespiel“, wie er es nennt, in der Innenverteidigung möchte Neuhaus jedenfalls mit einem dritten Mann beenden. Das heißt jedoch nicht zwingend, dass er das Duo Müller/Ballas auseinanderreißt, zumal sie sich zuletzt als ein Bollwerk erwiesen haben und Dynamo zweimal zu null gewonnen hat. Hefele/Modica haben im Aufstiegsjahr alle Spiele vom Anstoß bis zum Abpfiff bestritten. Trotzdem hatte Müller auch in dieser Saison bereits 16 Einsätze, die meisten als Einwechsler im defensiven Mittelfeld. Der Trainer ist mit ihm und seiner Entwicklung sehr zufrieden, wie er betont – und er erklärt auch, warum: „Er ist ein sehr zuverlässiger Spieler, der gerade mit seinen technischen Fertigkeiten gut in unser Spiel passt.“ Deshalb spielt er – und nicht, weil kein anderer da ist.

