Dynamische Zukunft

Sie lassen sich Zeit. Schon am Dienstagmorgen brauchen die Kiebitze im Großen Garten reichlich Ausdauer, um den Dynamos beim Training zuschauen zu können. Erst eine halbe Stunde nach dem angesetzten Termin um 10 Uhr läuft die Mannschaft schließlich auf das Gelände. Und auch an der Gläsernen Manufaktur ist gut vier Stunden später Geduld gefragt.

Dort gibt es die erste Station des alljährlichen Mannschaftsausflugs, bei dem nicht nur Spieler, Trainerteam und Geschäftsführung auf Entdeckungsreise gehen, sondern auch „Kinder, Ehefrauen, Freundinnen und teilweise auch Hunde“, wie Trainer Uwe Neuhaus erfreut feststellt.

Insgesamt rollen die Schwarz-Gelben in acht Elektroautos auf das Gelände, um anschließend in vier Gruppen aufgeteilt durch das Gebäude und die Produktion des Elektro-Golfs geführt zu werden. Für Neuhaus eine überraschende Erfahrung: „Alles ist erstaunlich ruhig und sauber. Dabei denkt man doch erst mal an so etwas wie eine Autowerkstatt, in der es Krach, Radau und Schmutz gibt. Aber hier ist alles echt relaxt, auch die Arbeiter.“

Für den 57-Jährigen ist es der erste Besuch in der Manufaktur. „Dabei fahre ich fast täglich dran vorbei. Es ist sehr interessant, und ich glaube, dass das unsere Zukunft ist.“ Und etwas kokettierend fügt er an: „Aber ob ich die noch erleben werde, das muss man erst mal abwarten.“

Ganz so schlimm muss er nach dem 0:4 vom vergangenen Samstag gegen Sandhausen sicher nicht denken. Dennoch wurde die deftige Niederlage am Morgen noch einmal in einer Videoanalyse aufgearbeitet. „Damit ist das Thema abgeschlossen. Der Finger ist noch mal richtig in die Wunde gelegt worden, aber jetzt geht der Blick nach vorne.“

Bevor es in den nächsten Tagen an die Vorbereitung des Auswärtsspiels beim VfL Bochum geht, steht erst einmal eine spaßigere Herausforderung auf dem Programm. Von der Gläsernen Manufaktur fährt die Mannschaft mit den E-Golfs zum gemeinsamen Essen in Adams Gasthof nach Moritzburg. Die Aufgabe dabei: So wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Für Aias Aosman schon von vornherein ein aussichtsloses Unterfangen. „Ich werde es nicht sein“, gesteht er lachend.

Mehr Hoffnung hat da Geburtstagskind Sascha Horvath. Der nun 21-Jährige traut seinem Fahrer Niklas Kreuzer zu, dass er „den Sieg für uns holt“. Ein Ziel, dass der Österreicher auch für Sonntag anstrebt.

