Dynamische Heimatkunde So ein Länderspiel-Wochenende ist für alle Nichtnationalkicker schon schön. Es bleibt mehr Zeit für Shopping und Familie – und für einen Mannschaftsausflug mit Heimatkunde, zu sehen im VIDEO.

Fußballprofis im Nymphenbad – diese Konstellation ist selten. Neben der Mannschaft nahmen auch das Betreuerteam, das Präsidium und der Aufsichtsratschef am Ausflug teil.

Neuzugang Akaki Gogia sieht seine Freundin Andrea, die in Augsburg als Lehrerin arbeitet, meist nur an den Wochenenden.

Pascal Testroet hatte als einer der wenigen Spieler seine Frau mitgebracht. Seit Ende Mai ist der Stürmer mit Michelle verheiratet.

Trainer Uwe Neuhaus schlenderte mit Ehefrau Britta nicht zum ersten Mal durch die Barockanlage.

So ein Länderspiel-Wochenende ist für alle Nichtnationalkicker schon schön. Es bleibt mehr Zeit für Shopping und Familie – und für einen Mannschaftsausflug. Der ist bei Dynamo mittlerweile Tradition, es ging schon zum Schloss Moritzburg, ins Karl-May-Museum nach Radebeul und mit den Trabis durchs Umland. Am Donnerstag war das barocke Zentrum von Dresden das erste Ziel. Frauenkirche, Zwinger – Stadtgeschichte im Schnelldurchlauf.

Dass so eine Einheit Heimatkunde nicht schaden kann, bewies ein Neuzugang, der gestand, bisher noch nichts von einem Zwinger gehört zu haben – und darum lieber anonym bleiben möchte. „Junge Spieler sind normalerweise kulturell ja nicht so interessiert“, weiß Trainer Uwe Neuhaus. „Auch deshalb finde ich diese Ausflüge gut.“

August der Starke und Gräfin Cosel empfingen die Spieler im Nymphenbad des Zwingers. Wenn Giuliano Modica den witzigen Anekdoten aus vergangenen Epochen nicht immer folgen konnte, war daran sein Schlafdefizit schuld. Am Sonnabend brachte Freundin Leslie Töchterchen Adriana zur Welt. „Sie bestimmt jetzt unseren Tagesrhythmus“, erzählt der stolze Papa. „Meine Freundin hat sich gut erholt, und ich helfe, wo ich kann, auch beim Windelwechsel.“

Dafür hat der 25-Jährige mehr Zeit als ihm lieb ist. Nach einem Eingriff, bei dem ihm ein Bluterguss entfernt wurde, kann der Verteidiger weiterhin nur mit eingeschränkt trainieren. Ein Einsatz beim Testkick am Freitag in Wolfsburg kommt zu früh. Die Dynamo-Klassenfahrt endete in Ottendorf-Okrilla, wo sich die Spieler im Fußballgolf probieren konnten – auch die Angeschlagenen. (SZ)

