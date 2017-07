Dynamisch gute Laune Im vergangenen Jahr ging es in den Norden, diesmal zieht es Dynamo in den Süden: Nach dem brandenburgischen Neuruppin schlägt die Mannschaft nun in Bad Gögging ihr Sommercamp auf.

Späßchen auf dem Platz: Trainer Uwe Neuhaus amüsiert sich darüber auf seine stille Art – Philip Heise (l.) und dahinter Pascal Testroet lachen einfach los. © Robert Michael

Der erste Fauxpas ließ nicht lange auf sich warten, oder besser: Marcel Hilßner und Sascha Horvath ließen es langsam angehen, kamen eine halbe Stunde zu spät zur ersten Einheit im Trainingslager. Chefcoach Uwe Neuhaus reagierte zunächst mit Humor. „Sie sollten eigentlich eine Stunde später kommen“, sagte der Chefcoach, meinte das jedoch nicht ernst, sondern: „Dafür habe ich natürlich kein Verständnis, aber das wird intern so geregelt, dass alle etwas davon haben.“ Es klingelt also in der Mannschaftskasse.

Seit Dienstagmittag, 12.57 Uhr, ist Dynamo Dresden in Bad Gögging, und auch wenn das der einzige Kurort in Bayern ist, geht es ganz bestimmt nicht um Erholung. Das Auftaktprogramm ging gleich mal über zwei Stunden, und auch am Mittwochvormittag wird trainiert. Obwohl um 18 Uhr das erste Testspiel ansteht: im gut eine Stunde entfernten Heimstetten gegen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart. Ein echter Prüfstein. Allerdings muss Neuhaus improvisieren. Es sind zwar 27 Spieler mitgefahren, auch Philip Heise.

Der Linksverteidiger will lieber auf die Insel, der englische Zweitligist Wolverhampton Wanderers soll bis zu vier Millionen Euro als Ablöse bieten. Die Bild-Zeitung zitierte den 26-Jährigen: „In England zu spielen, war immer mein Traum. Ich denke Tag und Nacht daran, bin im Kopf nicht mehr in Dresden.“ Allerdings hat er bei Dynamo noch einen Vertrag bis 2019, und der Trainer möchte ihn nicht abgeben.

Er hat genug personelle Sorgen. Marco Hartmann ging bereits nach einer Dreiviertelstunde zurück ins Hotel, nach seiner Innenbanddehnung kann der Kapitän vorerst nur eingeschränkt trainieren. „Wir sind von vornherein so rangegangen, dass er sich rantestet.“ Auch Niklas Hauptmann (Adduktorenzerrung) kommt für einen Einsatz noch nicht infrage. „Man muss improvisieren, auch in der Saison kann man nicht immer aus dem Vollen schöpfen“, sagt Neuhaus. Trotzdem sind ihm die beiden Partien – am Sonnabend gegen den Drittliga-Rückkehrer Unterhaching in Sandharlanden – wichtig. „Zwei gewonnene Spiele wären ein gutes Ruhekissen, nicht, um sich auszuruhen, sondern, um gut zu schlafen.“

Was die bisherigen Ergebnisse und – noch wichtiger – Eindrücke betrifft, liegen die Schwarz-Gelben nämlich nicht im Plan. „Wenn man die Testspiele sieht – natürlich nicht. Ich kann gar nicht anders, als das zuzugeben. Sonst erklärt mich jeder für verrückt.“ Die Mannschaft befindet sich nach dem starken ersten Jahr in der zweiten Liga erneut in einem Umbruch, vor allem in der Offensive war der Aderlass groß. Mit Stefan Kutschke (16 Treffer) und Andy Gogia (10) sind die besten Torschützen gegangen, zudem mit Marvin Stefaniak ein wichtiger Vorlagengeber.

Diese Lücken müssen die Neuzugänge oder die, die zuletzt eher hintendran waren, erst einmal schließen. Weitere Verstärkung soll kommen. „Dass wir auf der Suche sind, ist ja bekannt“, erklärt Neuhaus. Es sei nicht ausgeschlossen, dass jemand im Trainingslager dazustößt, aber noch stehe nichts fest. Dafür sind die Bedingungen in der idyllisch abgelegenen 900-Einwohner-Gemeinde in Niederbayern nahezu perfekt. Kurgäste können hier gleich drei Heilquellen nutzen: Schwefelwasser, Mineral-Thermalwasser und Naturmoor. Die Dresdner wohnen im Hotel „Marc Aurel“, benannt nach einem römischen Kaiser und Philosoph, der im zweiten Jahrhundert lebte. Im Restaurant „Domus“, in dem Dynamo separat speist, wird sonst auch nach Rezepten aus dem alten Rom gekocht.

Die Fußballer wählen am Buffet. Fisch in verschiedenen Variationen: gebraten, gedünstet, gekocht. Pasta mit Bolognese oder Tomatensoße, Hühnchen-, Kalb- und Rindfleisch. „Alles, was satt macht und Energie bringt für einen anstrengenden Tag“, sagt Steffen Giese, stellvertretender Direktor in der Vier-Sterne-Herberge. Hier weiß man, was Sportlern schmeckt – und was sie besser nicht essen sollten. Vom Schwein gibt’s deshalb nichts und auch kein Kraut. Sie werden also bestens versorgt sein, mindestens genauso wichtig sind die Trainingsplätze direkt hinter dem Neun-Loch-Golfplatz am Hotel.

„Ich wurde begrüßt mit den Worten: Schön, dass sie wieder hier sind“, erzählt Neuhaus. Mit Union Berlin war er vor einem Spiel in Ingolstadt schon mal hier. „Wir sind ein ausgewiesenes Wellness-Hotel, haben uns aber in den vergangenen zehn, zwölf Jahren auf Trainingslager im Sommer spezialisiert“, erklärt Giese. Er weiß also, worauf es ankommt. In den Zimmern steht Wasser und Apfelsaft, die Minibar ist jedoch leer. „Das muss uns der Trainer nicht extra sagen, das wissen wir aus Erfahrung: Gelegenheit macht Diebe“, meint der Vizechef augenzwinkernd. Man will ja keinen Ärger provozieren, nur, damit sich die Mannschaftskasse füllt.

TV -Tipp: Das Testspiel gegen den VfB Stuttgart überträgt Sport 1 am Mittwoch ab 18 Uhr.

