DVB sollen Parkplatzgeld kassieren

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) könnten künftig nicht nur Busse und Bahnen durch die Stadt fahren lassen, sondern indirekt auch für alle Autofahrer zuständig sein. Das sieht eine Idee der rot-grün-roten Stadtratsmehrheit vor.

Das Unternehmen soll demnach in Zukunft die Bezahlparkplätze in der Stadt betreiben. Das bedeutet, es müsste dann die Stellflächen in Ordnung halten, die Gebühren kassieren und das Geld an die Stadt überweisen. „Die DVB haben Interesse gezeigt“, sagte gestern Linke-Stadtrat Tilo Kießling. Ohnehin sei das Unternehmen überall in Dresden vertreten, begründete er die Idee. Die Ratsmehrheit hat die Verwaltung deshalb beauftragt, ihre Idee zu prüfen. Mit einem Ergebnis rechnen die Stadträte in etwa einem Jahr.

DVB-Sprecher Falk Lösch hat das Ansinnen aus dem Rathaus überrascht. „Bis jetzt ist die Stadt damit noch nicht an uns herangetreten“, sagte er zu dem Projekt.

Die Bezahlparkplätze betreibt derzeit die Stadt, über die Gebührenhöhe entscheidet der Stadtrat. (SZ/csp)

