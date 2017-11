DVB setzen 5 000 Euro Belohnung aus Vor einer Woche zertrümmerten Unbekannte die Glas-Scheiben an mehreren Haltestellen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 50 000 Euro.

Alles, was übrig bleibt. Ein Glasrest in der Befestigung erinnert daran, dass hier im Buswartehäuschen am DB-Haltepunkt Weinböhla bis vor Kurzem Glasscheiben vor Wind und Regen schützten. Auch vor den Haltestellen der DVB im Ort machten die Randalierer nicht halt. © Arvid Müller

Haltestellen an der Sachsenstraße, der Bahnhofstraße sowie der Coswiger Straße traf die Zerstörungswut in Weinböhla, in Dresden gerieten Fahrgastunterstände an der Sörnewitzer Straße sowie an der Straße An der Flutrinne in Dresden ins Visier der Scheiben-Schläger.

„Wegen der hohen Schadenssumme von rund 50 000 Euro hat sich das Dresdner Verkehrsunternehmen entschlossen, für Hinweise an die Polizeidirektion Dresden, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 5 000 Euro auszusetzen“, gab DVB-Sprecher Falk Lösch jetzt bekannt.

Am frühen Montagmorgen, dem 30. Oktober 2017, verteilten sich die Scherben zahlreicher Geländer-Scheiben und Wartehaus-Verglasungen über die angrenzenden Straßen und Gehwege der Haltestellen.

In der vorausgegangenen Nacht hatten Scheiben-Schläger in Weinböhla den Unterstand an der Endstation der Linie 4 und den an der davor gelegenen Haltestelle „Gellertstraße“ demoliert.

In Dresden wurden in der gleichen Nacht die Stationen „Sörnewitzer Straße“ und „An der Flutrinne“ stark zerstört: Allein an den beiden Haltestellen zählten die DVB fast 90 sogenannter „Spritzschutzscheiben“.

Das spezielle Sicherheitsglas am Haltestellengeländer bewahre Fahrgäste vor Regen- und Spritzwasser, das vorbeifahrende Kraftfahrzeuge aufwirbeln, teilte die DVB mit.

Das Ausmaß der in einer einzigen Nacht durch Vandalismus entstandenen Glasschäden sei in dieser Form im DVB-Liniennetz bisher einmalig, sagte Lösch. (SZ)

