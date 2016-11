DVB plant Gleisdreieck am Weißen Adler Wenn der Ullersdorfer Platz umgebaut wird, ist vorher eine Wendestelle nötig. Die könnte 2 500 Fahrgästen helfen.

Ein Gleisdreieck könnte von der Bautzner Landstraße in die Straße Am Heiderand führen. Derzeit wird der Standort von den Verkehrsbetrieben untersucht. © René Meinig

Mit der Linie 11 in Richtung Bühlau haben die Verkehrsbetriebe (DVB) ein Problem. Gibt es auf dem hinteren Streckenabschnitt einen Unfall, kann die Bahn lediglich bis zum Waldschlößchen fahren. Dort befindet sich das letzte Gleisdreieck, mit dem eine Richtungsänderung möglich ist. Ab dem Waldschlößchen müssten Busse den Ersatzverkehr übernehmen. Doch so viele haben die DVB nicht einsatzbereit. „Seit Wegfall des Gleisdreiecks an der Mordgrundbrücke und des ehemaligen Straßenbahnhofes Bühlau benötigen wir dringend einen Ersatz“, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch.

Dafür werden nun Standorte geprüft, darunter das Umfeld der Haltestellen „Am Weißen Adler“ sowie „Hegereiter Straße“. Nach Ermittlungen der DVB würden im Havariefall oder bei geplantem Schienenersatzverkehr rund 2 500 Fahrgäste profitieren, wenn die Bahn bis zur Haltestelle „Am Weißen Adler“ statt nur zum Waldschlößchen fahren könnte.

Doch so schnell geht es dort mit dem Bau nicht los. Nun erfolgt erst eine Bewertung der verkehrlichen, städtebaulichen, denkmalpflegerischen und betriebswirtschaftlichen Auswirkungen möglicher Gleisdreieck-Standorte, wie die DVB schreiben. „Ziel ist es aber, noch vor der Umgestaltung des Ullersdorfer Platzes fertig zu werden“, sagt Lösch.

Wann dieses Nadelöhr entschärft und die dortige Gleisschleife in Richtung Weißig an die Rossendorfer Straße verlegt wird, ist ebenfalls noch unklar. Der Stadtrat hatte jedoch den Auftrag erteilt, schnellstmöglich für eine bessere Verkehrslösung am Ullersdorfer Platz zu sorgen. Ende des Jahres sollten dazu erste Pläne vorgestellt werden. Anwohner und Nahverkehrsnutzer sind gespannt, was kommt. Parallel zu den Plänen für das Gleisdreieck arbeiten die Verkehrsbetriebe aber auch an der Vorbereitung von barrierefreien Haltestellen an der Mordgrundbrücke und am Weißen Hirsch. Zudem ist der Abschnitt zwischen Steglich- und Grundstraße im Fokus. Denn wenn einmal gebaut wird, sollte das zeitgleich an allen drei Stellen erfolgen, um den Schienenersatzverkehr in Grenzen zu halten.

