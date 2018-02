DVB koppeln den Norden ab Ab Freitag müssen Fahrgäste der Straßenbahnlinien 7 und 8 am Albertplatz in Ersatzbusse umsteigen.

Im Norden der Stadt wird ab Freitag gebaut. © dpa

Dresden. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) verkürzen vom 9. Februar, 18 Uhr, bis 23. Februar, 3:30 Uhr, die Straßenbahnlinien 7 und 8. Von Pennrich beziehungsweise Südvorstadt kommend enden beide Linien in diesem Zeitraum bereits am Albertplatz. Dort müssen Fahrgäste nach Weixdorf oder Hellerau in die Busse „EV7“ oder „EV8“ wechseln.

Grund dafür ist der Rückbau der alten Gleisschleife am Diebsteig, der nun nach Fertigstellung der neuen Schleife Infineon Süd beginnen kann. Während der zweiwöchigen Bahnsperrung werden dort zunächst die Weichen ausgebaut und durch normales Streckengleis ersetzt. Die Maßnahme soll die Fahrten der Linien 7 und 8 pro Richtung künftig um ein bis zwei Minuten beschleunigen, teilten die DVB am Dienstag mit. Ohne Beeinträchtigung kommen dann die folgenden Arbeiten ab Frühjahr aus: Gleise innerhalb der alten Schleife werden entfernt und die Fläche entsiegelt. Auf dem Areal soll ein Lebensraum für Zauneidechsen entstehen. Laut DVB seien dazu nicht einmal Aufforstungen nötig, statt Bäumen entstehen Stein- und Totholzhaufen.

Weitere Baustellen

Die Streckensperrung ab Albertplatz wird gleich für weitere Baustellen genutzt: Auf der Königsbrücker Landstraße zwischen Karl-Marx-Straße und Käthe-Kollwitz-Platz werden auf einer Länge von rund 750 Metern verschlissene Schienen ausgetauscht und nicht mehr benötigte Weichen am früheren Gleisdreieck Käthe-Kollwitz-Platz entfernt. Auf diesem Abschnitt der Königsbrücker Landstraße wird es auch Umleitungen für den Autoverkehr geben.

Außerdem erhält ein etwa 200 Meter langer Abschnitt der Königsbrücker Straße zwischen Stauffenbergallee und Fabricestraße neue Schienen. Und auch zwischen den Straßenbahnhaltestellen „Industriegelände“ und „Hellersiedlung“ sind die Arbeiter beschäftigt: Dort werden die Schienenfugen und das Schotterbett auf insgesamt einem gut 910 Meter langen Abschnitt überholt.

Busumleitungen in Klotzsche

Ebenfalls ab 9. Februar fahren die Busse die Linien 70 und 80 in Klotzsche eine Umleitung, teilten die DVB weiter mit. Die „70“ verkehrt dabei nur in Richtung Gompitz ab Königsbrücker Landstraße über Grenzstraße, Dörnichtweg, Putbuser Weg sowie Stendaler Straße zurück zur Königsbrücker Landstraße und weiter planmäßig. Für die „80“ geht es nur in Richtung Bahnhof Klotzsche über Alexander-Herzen-Straße und Stendaler Straße. Beide Busumleitungen enden am 18. Februar um 3:30 Uhr.

Millionenbetrag für die Reparaturen

Die Gesamtkosten für alle Maßnahmen betragen den Angaben zufolge rund 1,6 Millionen Euro, wobei der Schienentausch in Klotzsche mit 1,4 Millionen Euro der größte Posten ist. Die Kosten für den Rückbau der alten Gleisanlagen am Diebsteig sind dabei allerdings nicht enthalten, da diese Baumaßnahme bereits in den 5,8 Millionen Euro für die neue Gleisschleife Infineon Süd enthalten ist. (mja)

Aktuelle Linienänderungen finden Sie online unter www.dvb.de

zur Startseite