DVB kämpfen gegen Kriminelle Nach einer Einbruchsserie haben die Verkehrsbetriebe aufgerüstet. Bargeld ist jetzt passé.

Statt Bargeld nimmt Thomas Kien jetzt den Chip, um am Automaten zu bezahlen. Für Diebe ist damit an den DVB-Endpunkten nichts mehr zu holen. © René Meinig

45 Einbrüche in Gebäude an Endstationen waren genug. Nach zehn Einbrüchen im Jahr 2014 registrierten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) 2015 fast vier Dutzend solche Taten. 2016 waren es rund 30. Besonders schlimm traf es 2015 das Häuschen an der Gleisschleife in Prohlis. Fünf Mal sind Kriminelle dort eingebrochen.

Die Täter hatten es zumeist auf das Geld aus den Kaffeeautomaten abgesehen. „Die haben dann nicht mehr als zehn bis 15 Euro erbeutet“, sagt Carsten Langheinrich, Immobilienverwalter bei den DVB. Der Sachschaden überstieg den Beutewert stets um ein Vielfaches. Allein bei der Automatenfirma Reinhard aus Kesselsdorf schlug er 2015 mit rund 15 000 Euro zu Buche. Es war Zeit, zu handeln, so Langheinrich.

Nun haben Langfinger keine Chance mehr in den 56 Häuschen an den DVB-Endstationen. „Da ist nicht mehr zu holen als eine Rolle Klopapier“, sagt Unternehmenssprecher Falk Lösch. Denn Automaten mit Bargeldkassetten gibt es nicht mehr. Alle 43 Geräte wurden seit Jahresmitte umgerüstet, inzwischen ist die Arbeit erledigt. Rund 100 000 Euro hat das gekostet, so Dennis Reinhard, Juniorchef des Automatenunternehmens. Bezahlt wird jetzt per elektronischer Abbuchung von einem Chip, den jeder DVB-Mitarbeiter bekommen kann. Bargeld ist damit Geschichte in den kleinen Häuschen an den Wendeschleifen und Bushalteplätzen.

Auch die DVB haben investiert. Etwa 6 000 Euro hat das Unternehmen für neue Automatensoftware beigesteuert. Außerdem bezahlten die Verkehrsbetriebe mehr als 10 000 Euro für neue Fenstergitter und stabilere Türen.

Von erfolgreichen Ermittlungen zu den Einbrüchen haben die DVB-Verantwortlichen nie etwas gehört. Dennoch ist Langenheinrich überzeugt, dass die meisten Täter Drogenabhängige waren, die Geld für Rauschgift brauchten. (SZ/csp)

