DVB bauen für breitere Bahnen

Bei allem Verständnis für erforderliche Anpassungen bzgl. ÖVPN und Radverkehr … "Das Gleis in Richtung Zentrum soll dann frei vom restlichen Verkehr bleiben. ... Beide Fahrspuren erhalten einen 1,60 Meter breiten Radweg." Bedeutet dies, dass die ggw. 2 Fahrspuren in Richtung Zentrum zugunsten der o.g. Modifikationen an dieser Stelle auf eine Spur reduziert werden!? Auf einer der meistgenutzen Hauptstraßen sowie Bundesstraße, welche vorher/nachher aber jeweils 2-spurig weiter geführt wird!? Zusatzgedanke für den kreativen Stadtplaner: Der fest zu programmierte Stau kann ja auch schon auf Hansastraße resp. Großenhainer Str. vorgezogen werden (Stichwort Spurreduktion 2 auf 1). Zum einen „freuen“ sich da die Anwohner und auf der dann stadteinwärts „frei“ werdenden Fahrspur bis zur Brücke, kann ja gleich noch die ohnehin fehlende Haltestelle für die Fernbusse improvisiert werden… Wenn schon daneben, dann bitte gleich richtig!