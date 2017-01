DVB ändern Haltestellennamen

Da staunten kundige Dresdner nicht schlecht: An der Straßenbahnhaltestelle vorm DDV-Stadion wurden jetzt die Schilder getauscht: Aus „Großer Garten“ wurde „Georg-Arnhold-Bad“. Wobei bis Dienstagmittag etwas nicht stimmte, denn das „h“ im Nachnamen des einstigen Bankiers und großzügigen Mäzens Georg Arnhold fehlte.

Auf den Fehler hingewiesen, ließen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Schilder an den Haltestellenhäuschen und an den Informationsstelen wechseln. Der Zusatz „Deutsches Hygiene-Museum“ blieb bei der planmäßigen Umbenennung.

Weitere DVB-Haltestellen kamen mit Jahresbeginn hinzu: Aus der „Alfred-Althus-Straße“ wurde „Schwimmhalle Freiberger Platz“. Das „Einkaufscenter Seidnitz“ änderte sich in „Seidnitzcenter“. Aus „Prohlis, Einkaufszentrum“ wurde „Prohlis, Kaufpark Nickern“. In „Altleuben“ fiel der Zusatz „Staatsoperette“ weg und in „Altpieschen“ „Elbecenter“, am „Merianplatz“ kam „Elbamare“ hinzu und am „Körnerplatz“ „Dresdner Bergbahnen“. Am „Neustädter Markt“ heißt es jetzt zusätzlich „Goldener Reiter“ statt „Kügelgenhaus“. Aus der „Fritz-Schulze-Straße“ wurde „Altplauen“. (SZ/lk)

