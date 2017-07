Dutzende Fahndungserfolge bei Grenzkontrollen Im Zuge der verstärkten Maßnahmen anlässlich des G-20-Gipfels hat die Bundespolizei mehrere Personen festgenommen. Anderen wurde die Einreise verweigert.

© dpa

Die Bundespolizei meldet im Zuge der verschärften Grenzkontrollen anlässlich des G-20-Gipfels eine Reihe von Fahndungserfolgen. In mehreren Fällen waren ungültige oder gefälschte Dokumente im Spiel. So stoppten die Beamten auf der A 17 nahe Breitenau einen Moldauer, der sich laut Einreisestempel Anfang Februar in Deutschland aufhielt und die visafreie Frist überschritten hatte. Er wurde zur Aufenthaltsbeendigung an die zuständige Landespolizei übergeben. Eine zweite Feststellung im Zuständigkeitsbereich der Landespolizei betraf einen Bulgaren mit gefälschtem griechischen Führerschein. Ein Pakistaner legte bei der Einreisekontrolle einen gefälschten britischen Reisepass vor. Das Dokument war als entwendetes Blankodokument zur Fahndung ausgeschrieben und nun mit Daten des Mannes gefüllt. Der Mann wurde in Abschiebehaft genommen.

Weitere Polizeimeldungen zurück 1 von 2 weiter Motorradfahrer schwer verletzt Stolpen. Sonntagnachmittag ereignete sich im Stolpener Ortsteil Heeselicht ein schwerer Unfall. Ein 39-Jähriger fuhr mit seiner Suzuki GSR600 auf der Basteistraße von Langenwolmsdorf nach Heeselicht. Ausgangs einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über die Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad überschlug sich und erlitt Totalschaden, der Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die S 161 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Nissan kommt bei Starkregen von Straße ab Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Ein 22-jähriger Nissan-Fahrer fuhr am Sonntagabend auf der Hauptstraße aus Dobra kommend. Kurz vor der Einmündung zur Mittelstraße verlor er bei plötzlich einsetzendem Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und rutschte in einen Graben. Der junge Mann blieb unverletzt. Durch den Unfall wurde der Zaun eines Anwohners beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Insgesamt wurden sieben Personen unterschiedlicher Nationalitäten (Marokko, Mazedonien, Türkei, Pakistan) festgestellt, denen neben einer Anzeige wegen unerlaubter Einreise eine Anlaufbescheinigung für die zuständige Ausländerbehörde ausgestellt wurde. Zehn Personen (Bosnier, Mazedonier, Serben, Albaner) durften nicht ins Bundesgebiet einreisen und wurden nach Tschechien zurückgeschoben, u.a. wegen eines bestehenden Einreiseverbots für Deutschland.

Die Bundespolizei verzeichnete 64 Fahndungstreffer. Dabei wurden gut 4 702 Euros an Geldstrafen kassiert. In zwei Fällen mussten die Personen in Haft, weil sie die Geldstrafe nicht begleichen konnten. (szo)

