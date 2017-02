Durststrecke an der Zeppelinstraße Die Bahn konzentriert sich zunächst auf den Brückenbau. Die Fahrbahn darunter folgt erst viel später.

Die Baustelle an der Bautzener Zeppelinstraße. © Robert Michalk

Seit einem Monat ist die Bautzener Zeppelinstraße komplett dicht – doch an der Straße selbst ist bislang wenig geschehen. Stattdessen sind Bauleute zunächst nur an der Eisenbahnbrücke dran. Schritt für Schritt entsteht dort die neue Querung für die Züge. Erst wenn die weitestgehend steht, können die Arbeiter darunter an der Straße anpacken, informiert die Deutsche Bahn. Für die Anlieger und Autofahrer ist es bis dahin so oder so eine lange Durststrecke.

Bis die Brücke fertig ist, wird es noch etliche Monate dauern. Trotzdem sollen bereits im Frühjahr die schweren Maschinen für den Straßenbau anrücken – um den zumindest schon einmal den mehrere Hundert Meter langen Abschnitt zwischen dem Brückenbereich und der Neusalzaer Straße zu erneuern. Die Anbindung an die Händler und Gewerbetreibenden vor Ort soll trotz der Arbeiten über den gesamten Zeitraum hinweg gewährleistet sein. So war es im Vorfeld der Arbeiten zugesagt worden. „Wir gehen fest davon aus, dass das auch so sein wird“, sagt Kathleen Waurick vom ansässigen Getränkehandel Nuck.

Bis Ende 2019 gesperrt

Tatsächlich müssen die Gewerbetreibenden eine lange Baustellenzeit überstehen. Nach den Sperrungen im vergangenen Jahr bleibt die Zeppelinstraße jetzt durchgehend bis voraussichtlich Ende 2019 dicht. Bis dahin wird nicht nur eine neue Bahnbrücke errichtet, sondern unter der neuen Querung die Straße um fast einen Meter tiefergelegt und zugleich verbreitert. Unter der 4,5 Meter hohen und 18 Meter breiten Brücke sind neben zwei Fahrspuren und einer Abbiegespur auch Rad- und Gehwege auf beiden Seiten vorgesehen. Bisher galt die Unterführung als Nadelöhr, vor allem für Laster fehlte der Platz.

Allein die Kosten für den Bau der Brücke und der Straße darunter summieren sich laut Deutscher Bahn auf neun Millionen Euro. Der Ausbau der Straße zwischen der Brücke und der Neusalzaer Straße kostet eine weitere halbe Million Euro. (SZ/sko)

