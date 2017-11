Durstige Diebe

Räderdiebe machen fette Beute Ottendorf-Okrilla. Beute in Höhe von 12.000 Euro haben Diebe in der Nacht zu Sonnabend in Ottendorf-Okrilla gemacht. In einem Autohaus am Bergener Ring bockten sie sieben Mercedes der E- und C-Klasse auf Ziegelsteine und montierten die Räder ab. Dabei entstand an den Fahrzeugen weiterer Schaden. Die Kripo ermittelt.

Transporter gestohlen Schirgiswalde-Kirschau. Eine Garage ist in der Nacht zu Sonnabend am Schirgiswalder Marienplatz aufgebrochen worden. Der darin befindliche, vier Jahre alte VW T5-Transporter wurde gestohlen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen BZ-CM 111 ist 42.000 Euro wert.

Volvo V 70 verschwunden Sohland. Ein acht Jahre alter Volvo V 70 ist in der Nacht zu Sonnabend in Sohland gestohlen worden. Der blaue Kombi mit dem Kennzeichen P-HS 83 stand in der Hainspacher Straße, sein Wert wurde vom Eigentümer mit 12.000 Euro angegeben. Im Auto befanden sich zudem noch persönliche Sachen des Besitzers im Wert von 500 Euro. Die Soko Kfz ermittelt.

Autodiebe nehmen VW Golf mit Bautzen. Ein schwarzer Golf mit dem Kennzeichen BZ-PR 84 ist am Freitag, zwischen 15 und 22 Uhr in der Bautzener Schäfferstraße gestohlen worden. Das 16 Jahre alte Fahrzeug wird auf 2.500 Euro geschätzt, ebenso verschwanden Gegenstände im Inneren im Wert von 5000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

17-Jähriger bei Unfall verletzt Panschwitz-Kuckau. Bei einem Wendemanöver in der Rosenthaler Straße hat sich Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. Eine 72-jährige Citröen-Fahrerin wollte auf der Straße wenden. Dabei übersah sie aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache einen aus Richtung Cisinskistraße kommenden Mopedfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige stürzte mit seiner Simson und verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Graffiti geschmiert Kamenz. Wegen mehrerer Graffiti in roter, blauer und grüner Farbe an einer Mauer und einem Geländer am Anger wurde die Polizei am Sonnabendvormittag gerufen. Ähnliche Schmierereien wurden auch im Bereich der Pulsnitzer Straße, Stiftstraße und Schillerpark gefunden. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Autofahrer unter Drogeneinfluss Kamenz. Trotz Drogenkonsum ist ein 18-Jähriger in der Nacht zu Sonnabend mit einem Škoda durch Kamenz gefahren. Herausgekommen ist dies bei einer Verkehrskontrolle in der Hohen Straße. Den jungen Mann erwartet nun ein empfindliches Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.