Durchwachsener Start in die Saison Die A- und B-Jugend des Bowlingclubs Sachsen 90 Bautzen treten bei der Sächsischen Meisterschaft an.

© Steffen Unger

Die A- und B-Jugend des Bowlingclubs Sachsen 90 Bautzen beteiligt sich auch in der neuen Saison an der Sächsischen Meisterschaft mit insgesamt vier Mannschaften. Allerdings waren die Ergebnisse nach dem ersten Spieltag auf der Bautzener Heimbahn teilweise durchwachsen. So belegten die Gastgeber in der A-Jugend die Plätze drei, vier und acht. Die B-Jugend liegt zunächst auf Rang drei. Die Gegner kommen beispielsweise aus Dresden, Leipzig und Chemnitz. Am Ende der Saison werden dann die Landeskaderspieler für die Deutschen Meisterschaften berufen. „Auch unsere Bowler wollen dort ein gehöriges Wörtchen mitreden“, erklärt der Bautzener Trainer Mario Schuler. Vier Mädchen und zehn Jungen sind derzeit in seinem Verein im aktiven Spielbetrieb. Schuler: „Wer gerne unser Team verstärken und mal hineinschnuppern möchte, kann sich gerne immer freitags ab 15.30 Uhr im World of Bowling in Bautzen melden.“ (SZ)

zur Startseite