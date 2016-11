Bogensport Durchwachsener Saisonstart Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga hat sich das Döbelner Team neu formiert. Vorerst mit mäßigem Erfolg.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Das neu formierte Ligateam der Döbelner Bogenschützen ist mit einem letzten Platz beim Turnier in Leipzig in die neue Saison der Regionalliga Ost gestartet. Acht Teams aus den ostdeutschen Bundesländern treten in vier Turnieren im Zeitraum zwischen November 2016 und Februar 2017 jeweils gegeneinander an. Der Siegermannschaft und dem zweitplatzierten Team winkt der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im letzten Jahr mussten Döbelns Bogner den Abstieg aus dieser hinnehmen und konzentrieren sich nun mit einem neu aufgestellten Team auf den Klassenerhalt.

Der Auftakt in sächsischen Gefilden verlief anders als gewünscht. Im ersten Match gegen die Blankenfelder Bogenschützen erreichten Silke Bertram, Anne Eichhorn und Yvette Gieseke ein Unentschieden. Im darauffolgenden Duell unterlagen die drei Damen gegen den SV GutsMuths Jena. Beim dritten Spiel gegen die Müllroser SG konnten sie wieder ein Unentschieden erzielen. Gegen BSC BB Berlin III blieben Bertram, Eichhorn und der für Gieseke eingewechselte Tobias Jähnichen chancenlos. Auch in den Duellen gegen den ESV Rostock, MoGoNo Leipzig, für das Christoph Windler für Silke Bertram ins Team rückte, und gegen den 1. BSV Hennigsdorf gelang kein Punktgewinn mehr. Demnach bleibt eine Ausbeute von insgesamt zwei Punkten und vorerst der letzte Platz im Feld der acht Teams. (DA/yg)

