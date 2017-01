Durchwachsene Silvester-Bilanz An der Altstadtbrücke wurde das Böller-Verbot eingehalten. Anderswo wurde randaliert. Aber es gibt auch die ersten Geburten.

Auf und an der Altstadtbrücke versammelten sich nur ein paar Dutzend Menschen. © Matthias Wehnert

Görlitz und die umliegenden Gemeinden sind insgesamt recht friedlich ins neue Jahr gestartet. Zwar gab es Schäden und Verletzungen durch Silvesterböller und auch einige kleine Brände in Mülltonnen oder Hecken, aber zu außergewöhnlichen Vorfällen kam es nach Auskunft von Polizei und Rettungsleitstelle dabei nicht.

Getrübt wurde die Bilanz der Silvesternacht durch eine große Zahl von sehr betrunkenen Menschen, darunter vielen Jugendlichen. Überall im Landkreis mussten Rettungssanitäter Betrunkenen helfen, die nicht mehr eigenständig nach Hause kamen – was in einer Nacht mit Temperaturen um den Gefrierpunkt gefährlich werden kann. Allerdings musste niemand in der Ausnüchterungszelle der Polizei übernachten.

Auch einige Körperverletzungen zählte die Polizei in der Silvesternacht. Aber 13 Anzeigen für die beiden Landkreise ist aus Sicht der Görlitzer Direktion eine eher kleine Zahl. Allerdings wurden bei einer Auseinandersetzung in der Görlitzer Innenstadt auch zwei Polizeibeamte verletzt. Um 0.45 Uhr eilten die Beamten des Görlitzer Reviers zur Straßburgpassage, von wo eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen gemeldet worden war. Von Streitigkeiten merkten die Polizisten zunächst nichts. Allerdings warf ein junger Mann aus einer Gruppe heraus mit einer Flasche auf die Beamten. Ein 19-jähriger wurde von den Beamten gefasst und fixiert. Darauf reagierte ein anderer junger Mann mit einem Angriff auf die Polizisten. Beide Beamten wurde dabei verletzt. Sie nahmen den 24-Jährigen fest. Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen ihn wegen Körperverletzung.

Aus dem Polizeibericht vom Wochenende zurück 1 von 7 weiter Autodiebstahl scheitert Görlitz. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, sich einen gesichert abgestellten Pkw Renault Clio anzueignen. Sie schlugen eine Scheibe des Fahrzeuges ein und versuchten offenbar, den Pkw zu starten, was jedoch misslang. Aus dem Fahrzeug wurden persönliche Gegenstände im Wert von ca. 130 Euro entwendet. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren im Fahrzeug. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Verletzter nach Vorfahrtsfehler Görlitz. Ein 39-Jähriger ist mit seinem Audi am späten Freitagvormittag die James-von-Moltke-Straße entlang gefahren und wollte nach links in die Emmerichstraße abbiegen. Hierbei übersah er die ihm entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte 27-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die junge Frau leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Auto brennt aus Leutersdorf. In Leutersdorf ist am frühen Morgen des Silvestertages Fahrzeug in Brand geraten. Der vor einem Grundstück abgestellte, neun Jahre alte Renault Megane wurde dabei vollständig zerstört. Die freiwilligen Feuerwehren Leutersdorf und Spitzkunnersdorf waren mit insgesamt 29 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz. Neben dem Fahrzeug wurde auch die Fassade eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Darum wird ein Brandursachenermittler am Tatort seine Untersuchungen führen. Dieseldiebe unterwegs Tauer. Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag auf ein Baustellengelände in Tauer begeben und entwendeten aus zwei Baumaschinen etwa 370 Liter Dieselkraftstoff. Der Stehlschaden wurde mit ca. 450 Euro beziffert. Jugendliche verletzen Polizisten Görlitz. Zu einer vermeintlichen Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen sind die Einsatzkräfte vom Polizeirevier Görlitz in der ersten Stunde des neuen Jahres in die Berliner Straße/Straßburgpassage geeilt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten zunächst keine Streitigkeiten feststellen. Jedoch warf ein junger Mann aus einer Personengruppe eine Flasche auf einen eingesetzten Beamten. Der 19-jährige Görlitzer wurde als Tatverdächtiger gefasst und fixiert. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahme griff ein weiterer Görlitzer daraufhin die Polizeibeamten mit körperlicher Gewalt an. Die Einsatzkräfte erlitten dabei leichte Verletzungen. Beamte nahmen den 24-jährigen Angreifer vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstand übernommen. Zittauer beschädigt Ampel Zittau. Ein Zittauer soll am Sonntagmorgen eine Fußgängerampel und ein Schaukasten an der Weberkreuzung durch Pyrotechnik erheblich beschädigt haben. Zeugen meldeten die Tat im Polizeirevier und konnten dazu den 26-jährigen als Tatverdächtigen benennen. Der junge Mann rückt nun in den Fokus der Ermittlungen zur Sachbeschädigung in Höhe von mehreren Tausend Euro. Nach Unfall geflüchtet Boxberg. Ein 17-jähriger Autofahrer hat seinen Skoda am Sonnabend gegen 9.20 Uhr auf den Parkplatz des Supermarktes an der Friedensstraße n Boxberg abgestellt und ging anschließend mit seiner Begleitung einkaufen. Etwa 20 Minuten später kamen beide zurück. In der Zwischenzeit verursachte ein unbekanntes Fahrzeug einen Sachschaden. Der Kotflügel hinten rechts wies deutliche Kratzer auf. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Weißwasser unter 035762620 zu melden.

Auffallend ruhig blieb es um Mitternacht in der Görlitzer Innen- und Altstadt. Auf und an der Altstadtbrücke versammelten sich nur ein paar Dutzend Menschen, und insgesamt wurde das Verbot, im Umkreis von 50 Metern um die Brücke Böller und Raketen zu zünden, eingehalten. Obwohl es ein solches Verbot auf der polnischen Seite nicht gab, blieb es auch am Zgorzelecer Ufer vergleichsweise ruhig.

Über Vandalismus ärgerten sich am Neujahrstag hingegen viele Menschen in Reichenbach. Beim Spaziergang sahen sie noch mehr Schäden als schon ein Jahr zuvor. Bushäuschen waren von Böllern beschädigt worden, ein Postbriefkasten am Bahnhof aus der Verankerung gerissen, auch Papierkörbe an einer Schulbushaltestelle waren regelrecht gesprengt worden.

Als positives Gegengewicht dazu gab es in der ersten Nacht des neuen Jahres aber schon zwei Geburten im Städtischen Klinikum. Das erste Görlitzer Baby des Jahres 2017 ist ein Junge: Tamme Andreas Paul erblickte um 4:32 Uhr das Licht der Welt. Im zurückliegenden Jahr sind übrigens 53 Kinder mehr geboren worden als 2015. Bis Silvester waren es 817.

