Durchwachsene Bilanz in den Freibädern Die Anlagen in Bischofswerda und Schmölln schließen in dieser Woche. Steinigtwolmsdorf und Burkau warten noch ab.

Die Freibad-Saison neigt sich dem Ende. © Steffen Unger

Sonne satt, hochsommerliche Temperaturen und kaum Gäste am Dienstagmittag im Bischofswerdaer Stadtbad. „Viele haben mit dem Sommer offenbar schon abgeschlossen“, sagt Schwimmmeister Ulrich Kunath. Nur noch an diesem Mittwoch und Donnerstag ist das Bad geöffnet. Dann endet planmäßig die Saison. Eine Verlängerung sei nicht vorgesehen, sagte Rathaus-Sprecher Sascha Hache am Dienstag auf Anfrage. „Die Prognosen mehrerer Wetterdienste verheißen leider ab dem 1. September kein Badewetter mehr“, begründet er die Entscheidung. Achim Wünsche, Bürgermeister von Schmölln-Putzkau, nennt das gleiche Argument. Im Schmöllner Freibad geht die Saison am Sonntag zu Ende.

Die Gemeinden Burkau und Steinigtwolmsdorf handhaben es flexibler. Sie nennen noch keinen Termin für den letzten Öffnungstag. „Schöne Tage nehmen wir noch mit“, sagt Bernd Noack, Schwimmmeister in Burkau. „Ein planmäßiges Ende der Badsaison ist nicht festgelegt, das Wetter der nächsten Tage wird zur Entscheidung beitragen. Bei entsprechender Wetterlage könnte sich die Saison auch in den September hineinziehen“, sagt Guntram Steglich, Bürgermeister der Gemeinde Steinigtwolmsdorf.

Für die Bad-Eigentümer – die Kommunen – war 2016 ein bestenfalls durchschnittliches Jahr. Bischofswerda erreicht mit 19 500 Besuchern etwa das Vorjahresniveau (20 200). Die Steinigtwolmsdorfer Wasserwelt zählte 13 500 Gäste, das Bad in Schmölln 7 500. Das populärste Freibad der Region Bischofswerda bleibt das in Burkau mit bisher rund 25 000 Besuchern. Dieser Wert liege im langjährigen Durchschnitt, sagt Bernd Noack. Die beiden Vorjahre waren Ausnahmejahre im positiven Sinn. 2015 kamen 41 000 Badegäste nach Burkau, im vergangenen Jahr waren es 32 000.

Mit der diesjährigen Badsaison könne man nicht zufrieden sein, sagt Guntram Steglich. „Trotz sehr guter Vorbereitung durch den Schwimmmeister und seiner engagierten Betreuung der Badegäste, konnte keine bessere Auslastung erreicht werden. Das Wetter hat in diesem Jahr nicht so mitgespielt, wie man es sich gern für den Betrieb des Freibades wünscht.“ Achim Wünsche wägt ab: Wetterbedingt gab es mehrere Schließtage oder Tage, an denen nur wenige Besucher kamen. Trotzdem könne man insgesamt noch zufrieden sein. Großer Dank gelte vor allem dem Schmöllner Bad-Förderverein. Der sorgte für 1 200 Tagesgäste am 22. Juli, dem Tag des Badfestes. Alle anderen drei Bäder hatten am 1. August die meisten Besucher. In Bischofswerda und Steinigtwolmsdorf waren es jeweils 1 100, in Burkau fast 1 800. (SZ)

