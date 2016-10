Durchwachsene Bilanz für Gröditz Anja Lehmann von der 1. Damenmannschaft trumpft mit Einzelbahnrekord gegen Löbau auf.

Seit Anfang September befinden sich die Teams des TSV Blau-Weiß Gröditz wieder im Spielbetrieb. Die erste Männer-Mannschaft spielt jetzt nur noch 120 statt 200 Wurf. Aktuell belegt sie Tabellenplatz zwei in der OKV-Meisterliga. Von den vier Spielen konnten drei gewonnen werden. Gegner waren dabei Burkau, Großdubrau und Bernsdorf. Gleich zweimal wurde ein neuer Heim-Mannschaftsbahnrekord aufgestellt. Lediglich in Kamenz scheiterten die Gröditzer gegen Lückersdorf-Gelenau.

Die „Zweite“ belegt aktuell Platz vier in der OKV-Klasse. Im ersten Spiel reichte es zu einem 4:4 in Pirna. Zuhause wurde gegen Ziegenhain 7:1 gewonnen und gegen starke Freitaler mit 2:6 verloren. Die „Dritte“ rangiert in der 1. Kreisklasse auf dem vierten Platz, ebenso die 4. Mannschaft in der 3. Kreisklasse .

Der 1. Damenmannschaft verlor zum Auftakt gegen Sörnewitz mit 2:6. Auf der Heimbahn konnte dann mit einem Einzelbahnrekord von Anja Lehmann (579) ein 5:3 gegen Löbau erspielt werden. Platz vier in der 2. Verbandsliga ist der Lohn. Die „Zweite“ bestritt bisher nur eine Partie in der Kreisklasse, gewann gegen die Gröditzer Frauen mit 4:2.

Schwer hat es die Jugendmannschaft. Mit mehreren „Wettkampf-Neulingen“ war es ein holpriger Start. Beim Eröffnungsturnier in der Pausitzer Delle in Riesa konnte mit dem vierten Platz ein Tabellenpunkt erspielt werden. Auf der heimischen Bahn verlor die Jugend jedoch gegen Großenhain mit 1 781:1 926 – somit steht Platz vier in der Kreisklasse Jugend zu Buche. (lk)

