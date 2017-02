Durchwachsene Bilanz für den Hafen Der Containerumschlag in Riesa ist 2016 zurückgegangen. Ein anderer Punkt stimmt den Betreiber dennoch optimistisch.

Am Riesaer Hafen sind im vergangenen Jahr rund 38 000 Containereinheiten umgeschlagen worden. © Lutz Weidler

Am Riesaer Hafen sind im vergangenen Jahr rund 38 000 Containereinheiten umgeschlagen worden. Das sind etwa 2 800 weniger als im Jahr 2015. Den Rückgang erklärte die Betreibergesellschaft SBO mit Entwicklungen am Weltmarkt.

Während dieser Teil der Jahresbilanz eher durchwachsen ausfiel, zog der Hafenbetreiber in einem anderen Punkt ein positives Fazit: „Bei den eigenen sächsischen Kunden konnte die SBO eine deutliche Steigerung verzeichnen“, heißt es in einer Mitteilung. Zweimal wöchentlich werden derzeit Waren mit der Elbe-Container-Linie zwischen Riesa und Hamburg transportiert, außerdem verkehrt fünfmal wöchentlich die Ganzzugverbindung Albatros-Express.

Kritik von Umweltschützern

Der BUND bekräftigte derweil seine Kritik am geplanten Ausbau des Hafens in Riesa. „Der in den Planungen für den Ausbau des Hafens Riesa prognostizierte Anstieg des wasserseitigen Umschlags entbehrt jeglicher Grundlage“, erklärte der Landesvorsitzende Felix Ekardt.

Daran ändert nach Ansicht der Naturschützer auch das kürzlich beschlossene Gesamtkonzept Elbe nichts. „Das grundlegende Problem sind die schwankenden Wasserstände der Elbe und die damit verbundene fehlende Planbarkeit“, so Ekardt. Dieses Problem bleibe weiterhin bestehen. (SZ)

