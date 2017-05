Durchwachsene Bilanz einer großen Reise Außer dem Waffendeal mit den Saudis bringt Donald Trump nicht allzu viel mit nach Hause.

US-Präsident Donald Trump (r), First Lady Melania Trump, Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und den saudischen König Salman in einem Zentrum zur Bekämpfung von ideologischem Extremismus in Riad, Saudi-Arabien. © Uncredited/Saudi Press Agency/dp

Anders als im schwierigen Tagesgeschäft von Washington bleibt auf Präsidentenreisen wenig dem Zufall überlassen. Aus dem Weißen Haus sickerte schon vor dem Abflug Donald Trumps zu seiner ersten Auslandstour durch, dass das Programm bewusst dicht gestrickt worden sei, um Trump wenig Gelegenheit für seine gefürchteten Alleingänge zu geben. First Lady Melania, Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared passten auf, dass der „Twitterer-in-Chief“ seine Finger weitgehend vom Computer ließ. Bisher setzte er über die gesamte Reise nicht mehr Tweets ab als sonst oft an einem einzigen Tag.

Peinlichkeiten am Rande aber gab es immer noch mehr als genug – so das beiläufige Eingeständnis, von Israel überlassene Geheimnisse an Russland weitergegeben zu haben. Oder der Eintrag ins Gästebuch der Holocaust-Gedenkstätte von Yad Vashem. Das Wort „amazing“ (dt. unglaublich) dürfte den meisten Besuchern an diesem Ort nicht in den Sinn kommen. Dass er in Saudi-Arabien König Salman mit dem biblischen König Solomon verwechselte und die „Straße von Hormus“ multiplizierte, sah das Weiße Haus der Müdigkeit des 70-Jährigen geschuldet. Aber für das bizarre Bild, auf dem er mit Ägyptens Diktator al-Sissi die Hand auf eine magische Leuchtkugel legte, gab es keine gute Erklärung mehr. Für Kopfschütteln sorgte auch Trumps Reaktion auf den Terroranschlag von Manchester. Er wolle Terroristen nur noch „Verlierer“ nennen – eine Bezeichnung, die er sonst regelmäßig für seine Widersacher in den USA benutzt.

Neue Freunde hat er indessen in Saudi-Arabien gefunden: Der auf insgesamt 350 Milliarden Dollar geschätzte Waffendeal mit den Saudis, die wie kein zweites Land der Welt radikale Prediger und ebensolches Gedankengut exportieren, zeugt entweder von gnadenlosem Zynismus oder gefährlicher Naivität. Und Trumps Appelle an Israelis und Palästinenser, zu einem „Ultimativen Deal“ zu gelangen, sind ebenso blumig, wie sie vage bleiben.

Die EU-Spitze war sich beim Treffen mit der neuen US-Administration am Donnerstag eigentlich nur in einem Punkt einig: dem Kampf gegen den Terrorismus. Bei allen anderen Themen gibt es wohl noch erheblichen Redebedarf. Wenigstens die Nato kam Trump entgegen: Das Bündnis wird der Allianz gegen die Terrormiliz IS beitreten. Zudem wollen die Mitglieder – wie von Trump mehrfach gefordert –ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. (mit dpa)

