Durchs Leben getanzt

Christa Höhnel heute.

Mit sechs wurde sie eingeschult. „Ich hab ’n bissl was gewusst, da ham se mich genommen“, sagt sie und weist auf die „Bemmenbüchse“ zum Umhängen hin.

Noch vor der ersten Ehe war sie mit ihrem späteren Mann in der Sächsischen Schweiz wandern (u.). „Frei und glücklich“ fühlte sie sich damals.

Man kann die Zeit eben nicht zurückdrehen. Das stellt Christa Höhnel gleich zu Beginn des Gesprächs klar. Eigentlich will die 88-Jährige das aber auch gar nicht. Es ist gerade erst wenige Wochen her, da hatte sie einen wundervollen Abend. „Gudrun, wir ziehen uns jetzt an, und dann gehen wir ins Parkhotel“, hatte sie gesagt – und um halb acht standen die beiden Damen dann auch schon an der Straßenbahnhaltestelle. „Ach, was hatten wir für einen Spaß! Wir haben herrlich getanzt“, erinnert sich die Seniorin.

Im Parkhotel, da hat sie auch schon früher viele schöne Abende erlebt. Überhaupt hat das Tanzen bereits häufig Glück in Höhnels Leben gebracht. Schon als Kind wollte sie Tanzstunden nehmen. Leider fehlte das nötige Kleingeld – deswegen nahm sie Schwimmunterricht.

Durch das Tanzen lernte sie ihren ersten Mann kennen: Sie verliebten sich bei Tango, Foxtrott und Walzer, er kam immer zu ihr nach Freital. Auf die Frage, wie sie ihren zweiten Mann kennenlernte, reagiert Höhnel mit einem Lachen: „Na, auch beim Tanzen. Ich finde meine Männer immer beim Tanzen.“ Ihn traf sie auf dem Altmarkt bei Schlagermusik. „Scheidungen waren in der DDR gar nicht so unüblich“, setzt Höhnel erklärend hinterher.

Sicherlich, nicht alles im Leben war schön – nicht alles war einfach. Ihr erster Ehemann betrog sie mit einer anderen Frau, plötzlich war sie mit ihren Söhnen ganz alleine. Der zweite wollte seine fünf Kinder aus der Türkei zu ihr holen. Das ist ihr zu viel geworden. „Ich habe den Mann geheiratet, wollte glücklich sein – dann war’s eben schiefgegangen.“ Und erst jetzt, vor Kurzem, hat sie eine schlechte Erfahrung mit einem dritten Mann gesammelt. „Ich war richtig verwachsen mit ihm“, sagt sie.

„Ich bin ein echtes Stehaufmännel!“

Das Ganze geht ihr noch immer nahe, Höhnel hat seitdem gesundheitliche Probleme, sie möchte nicht darüber sprechen. Lieber redet sie über die positiven Dinge. Ihre Lebenseinstellung, zum Beispiel. „Man muss konsequent an sich arbeiten“, sagt sie. „Vertrauen in sich zu haben, ist das A und O.“ Deswegen ist Höhnel sich auch sicher, dass sie die jetzige Krise überwinden wird. „Ich bin ein echtes Stehaufmännel!“

Wenn sie wieder gesund ist, dann wird sie auch wieder jobben. Früher arbeitete sie als Kellnerin, eine Zeit lang setzte sie in der Fabrik Aschenbecher zusammen. Heute putzt sie immer von Montag bis Freitag im Konsum, verdient etwa 330 Euro damit. Nicht nur ihr Fleiß treibt sie dazu an – auch ihre niedrige Rente stockt sie so auf. Mehr als die Hälfte geht für die Miete drauf. „Ich kaufe mir doch so gerne mal ein schönes T-Shirt oder gehe zum Friseur“, erzählt die Dame mit den rosigen Wangen. Sie trägt eine glitzernde Hose, der Mascara betont ihre Wimpern. Neben dem Spiegel im Flur steht Haarspray. Lebkuchen und Kaffee in feinen Rosentässchen stehen auf dem Tisch. Die Wohnung ist aufgeräumt. Die Kissen sind auf dem Sofa drapiert, ganz links ein schwarzes mit pinkfarbenem Krönchen drauf.

Mit der Zeit hat Höhnel viele der alten Möbel durch moderne, neue ersetzt. Dafür spart sie gerne. Gerade wartet sie auf ein neues Bett. Der goldene Spiegel aus dem Antiquariat aber musste bleiben, an dem hängt sie sehr.

Bevor der Fotograf das Bild macht, zieht sich die Seniorin schnell ein anderes Oberteil an. „Das hat mir meine Schwiegertochter geschenkt“, erzählt sie. Zu ihr hat die Seniorin ein gutes Verhältnis.

Plötzlich füllen Tränen die Augen der Dame. Ein seliges Lächeln umspielt ihre Lippen. „Du bist uns doch so viel wert“, hat die Schwiegertochter erst vor Kurzem zu ihr gesagt. Ein Satz, der der Großmutter in Erinnerung geblieben ist. Mit Stolz erzählt sie von der 23-jährigen Enkelin, die auf Lehramt studiert. „Die ist super“, sagt sie. Manchmal würde sie sich gerne ein Scheibchen abschneiden von dem, was die junge Frau alles kann. „Sie spricht so viele Sprachen, sie tanzt, spielt Harfe und modelt.“ Vor kurzem stand auch Höhnel vor der Kamera: Für das Projekt „Schönheit im Alter“ ließ sie sich erst schminken und einkleiden, dann ablichten. Tolle Fotos sind entstanden. In Orange-Töne gekleidet erinnern die Bilder an Feuer. „Ich habe sie meiner Enkelin geschickt“, sagt Höhnel.

Die Post muss die Fotos nun liefern, denn Höhnels Sohn, ihr „Großer“, wohnt mit seiner Familie in den Niederlanden. Mehr als zwei Jahre ist es her, dass die 88-Jährige zum letzten Mal verreist ist. Aber im Frühjahr wird sie zu ihrem Kind, das mittlerweile auch schon über 60 Jahre alt ist, fliegen. Dann wird sie als Überraschungsgast auf seinem Geburtstag auftauchen. Schon jetzt ist sie aufgeregt: „Meine Schwiegertochter hat die Flüge gebucht. Sie ist ein Schatz.“

Manchmal muss Höhnel zwischen den Sätzen innehalten. Immer dann, wenn ihr kurz die Luft ausgeht. Normalerweise ist es ruhig hier, heute jedoch herrscht Trubel in dem kleinen Wohnzimmer. Um zehn klingelt die Zeitung, kurz danach der Fotograf, dann der Heizungsbauer und dann auch noch der Hausmeister.

Beim Aufstehen kommt die Dresdner Seniorin ganz schön außer Atem. So viel Bewegung ist gerade nicht mehr so einfach. Ab und zu denkt Höhnel deshalb an die alten Zeiten zurück: FKK-Baden an der Ostsee, immerzu tanzen gehen. Ein ganes Leben in Bewegung. Und manchmal, ganz selten, würde Höhnel die Zeit dann doch gerne zurückdrehen.

