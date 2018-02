Durchs Feuer gegangen In Radibor wird am 3. Februar an Alois Andritzki gedacht. Der sorbische Priester starb vor 75 Jahren durch eine Giftspritze im Konzentrationslager Dachau.

Alois Andritzki (1914 – 1943) © privat

Radibor. Auf den Händen lief er zu gern – durch sein Dorf Radibor genauso wie als junger Kaplan in Dresden. Mit dem Kunststück und einem gewagten Salto vom Tisch soll Alois Andritzki dort seine erste Gruppenstunde bei den Jungen begonnen haben. Auch im KZ Dachau munterte der junge Priester seine Mithäftlinge immer wieder mit einem Handstand auf. Mit seinen Gaukeleien brachte der sorbische Katholik alle zum Lachen, sein Zuhören tat ebenso gut wie seine klugen Antworten. Vor 75 Jahren bringen die Nationalsozialisten ihn am 3. Februar 1943 zum Schweigen. Mit einer Giftspritze auf der Krankenstation beenden sie sein junges Leben.

Alois Andritzki wird am 2. Juli 1914 in Radibor geboren. Nach dem Abitur studiert er, wie seine drei Brüder, Theologie in Paderborn. Unter Studenten fällt er wegen seiner Fröhlichkeit und Offenheit auf. Danach geht er ins Priesterseminar nach Schmochtitz und wird am 30. Juli 1939 im Dom St. Petri zum Priester geweiht. Einen Monat später, am 1. September, beginnt Hitler mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg. Währenddessen bekommt der Radiborer seine erste Stelle als Kaplan an der Hofkirche in Dresden. Besonders liegen dem jungen Geistlichen die Kinder und Jugendlichen am Herzen, unter anderem ist er Seelsorger der Dresdner Kapellknaben und der Kolping-Familie. Seine Schützlinge sagen über ihn: „Für Alois Andritzki wären wir alle durchs Feuer gegangen.“

Doch der katholische Priester hat nicht nur ein Gespür für die Menschen. Der junge Mann selbst gehört zu jenen, die Dinge hinterfragen. Immer wieder prangert der unbequeme Frager so die Verfolgung von Geistlichen und Gläubigen durch die Nationalsozialisten an. Um ihn einzuschüchtern, wird Andritzki immer wieder zum Verhör geholt. Am 21. Januar 1941 verhaftet ihn schließlich die Gestapo. Die Anklage lautet: „Heimtückische Angriffe auf Staat und Partei.“ Seine sechsmonatige Haftstrafe sitzt er ab. Aus dem Gefängnis schreibt er: „… mein Leben ist wegen der äußeren Umstände mehr nach innen gekehrt. Die Freude ist inniger und tiefer.“

Bleibt seiner Berufung treu

Doch die Haft endet nicht mit dem Weg nach Hause. Stattdessen kommt er in den „Priesterblock“ im Konzentrationslager Dachau. Trotz widriger Haftbedingungen bemüht sich der lebensbejahende Mann, mit anderen Priestern die Heilige Schrift zu studieren und bleibt seiner Berufung treu. Erst arbeitet Alois Andritzki in der Schreibstube und später auf dem Feld. Die schweren körperlichen Tätigkeiten setzen dem trainierten Sportler zu, dazu kommt Hunger. Weihnachten 1942 infiziert er sich mit Typhus und kommt auf das Krankenrevier. Er wird es nicht mehr verlassen.

Am 3. Februar 1943 bittet Alois Andritzki nach dem Lagerkaplan. Es geht ihm schlecht, er fühlt den Tod nah. Doch nach Augenzeugenbeichten entgegnet ihm ein Pfleger: „Christus will er? Eine Spritze kriegt er!“ Das Gift nimmt dem Gläubigen das Leben, seine Asche erhält die Familie wenige Tage später in einer Urne. Im April 1943 wird er auf dem Alten Katholischen Friedhof beigesetzt. Doch damit ist die Geschichte des jungen Priesters, der andere begeistern konnte, noch nicht zu Ende.

Die katholische Kirche hat im Juni 2013 Alois Andritzki seliggesprochen. An der Zeremonie nahmen 11 000 Menschen teil. In der Predigt hieß es: Noch bei der „schlimmsten Drecksarbeit“ im KZ habe Andritzki ein „helles Gesicht“ gezeigt und andere mit Humor und „jugendlicher Frische“ ermuntert. Bereits 1995 bat die Konferenz der katholischen sorbischen Priester um Einleitung des Verfahrens zur Seligsprechung. Papst Benedikt XVI. unterschrieb im Dezember 2010 die entscheidenden Dokumente. Die katholische Kirche verehrt Selige und Heilige als Zeugen vorbildhaften Christseins ihrer Zeit.

Anlässlich des 75. Todestags findet diesen Sonnabend, um 10 Uhr, in der Pfarrkirche von Radibor ein Gottesdienst mit anschließendem Begegnungsfest auf dem Kirchgelände statt. Ein weiterer Gottesdienst ist am gleichen Tag um 18 Uhr in der Dresdner Kathedrale.

