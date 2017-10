Durchleitung von Abwasser Klipphausen will, dass Abwässer aus Garsebach und Robschütz durchs städtische Netz fließen.

Das Schmutzwasser der Ortsteile Robschütz und Garsebach der Gemeinde Klipphausen soll durch das Meißner Kanalnetz zur Gemeinschaftskläranlage Meißen geleitet werden. © Claudia Hübschmann

Die Abwasserentsorgungsgesellschaft Meissner Land mbH (AEG) plant die Errichtung von Pumpwerken in Robschütz und Garsebach und eine Druckleitung in der S 83 im Triebischtal. Zusätzlich plant die AEG einen Freigefällekanal zwischen derzeitigem Endschacht der städtischen Kanalisation Am Buschbad, Höhe Buschmühle und Abzweig nach Dobritz. Die Einbindung der Druckleitung in diesen Freigefällekanal soll im unbebauten Bereich Am Buschbad zwischen Eisenbahnbrücke und Abzweig nach Dobritz erfolgen. Abwasserhausanschlüsse für die derzeit dezentral entsorgenden Grundstücke Am Buschbad 16, 16a, 16b und Dobritzer Berg 21 werden für eine eventuell spätere Nutzung in der Planung mit berücksichtigt.

Die AEG ist mit dem Wunsch an die Stadt Meißen herangetreten, das Schmutzwasser der Ortsteile Robschütz und Garsebach der Gemeinde Klipphausen durch das Meißner Kanalnetz zur Gemeinschaftskläranlage Meißen zu leiten. Dem müsste der Stadtrat auf seiner Sitzung am 1. November zustimmen. Das schlägt die Stadtverwaltung vor, dazu sollen die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Stadt Meißen und der Abwasserentsorgungsgesellschaft erarbeitet werden. (SZ)

