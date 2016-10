Durchlass wird erneuert

Lommatzsch. Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr beginnen am Montag Instandsetzungsarbeiten an einem Durchlass an der der B 6 bei Klappendorf. Die Arbeiten sollen bis zum 18. November beendet sein. Der Durchlass befindet sich zwischen Wölkisch und Klappendorf im Bereich des Ortsteils Lautzschen. Die Verkehrsführung erfolgt halbseitig mit Baustellenampel. Die Kosten betragen 19 000 Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Kraftfahrer werden um Verständnis für die bauzeitlichen Behinderungen und um besonders umsichtige Fahrweise gebeten.

Die Strecke ist allerdings im Moment ohnehin kaum befahren. ‚Denn nur wenige Hundert Meter weiter in Richtung Riesa ist die B 6 komplett gesperrt. Die Fahrbahn wird von Klappendorf bis zum Abzweig Bahnhof Prausitz erneuert. Eine Umleitung über Kobeln und Riesa beziehungsweise in der Gegenrichtung über Lommatzsch ist ausgeschildert. (SZ/jm)

