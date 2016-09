Durchgreifen bei Kita-Schuldnern Wer zwei Monate nicht zahlt, verliert seinen Kita-Platz. Allerdings wird die Stadt dann trotzdem auf die betroffenen Kinder achten, verspricht der OB.

Ein Platz in der Kita ist gut. Doch der kostet auch Geld. © dpa

Jetzt macht Radeberg Ernst. Eltern, die zwei Monate lang keinen Beitrag für den Kita-Platz zahlen, müssen damit rechnen, dass ihre Kinder vor die Kita-Tür gesetzt werden. Aktuell schulden Eltern Radeberg rund 12 000 Euro, „wir müssen hier also ein Druckmittel ansetzen, weil es sich bei manchen Eltern um Nachlässigkeit handelt“, so OB Gerhard Lemm (SPD) Mittwochabend im Stadtrat zur Entscheidung für das härtere Durchgreifen. Denn, „wer in wirtschaftlicher Notlage ist, bekommt die Kosten vom Landratsamt bezahlt, allerdings nur, wenn die Anträge auch gestellt werden“. Und das würden manche Eltern versäumen, erklärt der OB.

Bauchschmerzen meldeten die Freien Wähler an. „Wir stimmen zu, das Ziel sollte aber nicht unbedingt sein, die Kinder tatsächlich aus der Kita zu werfen – denn das geht zulasten dieser Kinder“, mahnte Fraktions-Chef Detlev Dauphin an. Und sein Fraktions-Kollege Roland Schmidt forderte, „dass die Stadt bei einem Rauswurf sofort einen Sozialarbeiter losschickt, der sich um das Wohl der Kinder kümmert“. Der OB stellte klar, dass dies in jedem Fall so sei, „und zwar schon bei Androhung der Kündigung“. Ohnehin geht man im Rathaus davon aus, „dass die Eltern wohl sofort reagieren und entsprechende Hilfsanträge beim Landratsamt gestellt werden, wenn tatsächlich die Kündigung droht“.

Hintergrund für das härtere Durchgreifen ist allerdings nicht nur das ausstehende Geld. Sondern auch lange Wartelisten in den Kitas – das wurde jüngst im Ortschaftsrat Liegau klar, als dort die neue Kündigungs-Regelung diskutiert wurde. In der Liegauer Kita stehen beispielsweise 34 Eltern auf der Warteliste. „Und es kann nicht sein, dass einige nicht zahlen, während andere gern in unsere Kita wollen“, hatte Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel erklärt.

