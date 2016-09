Durchgehender Schiffsverkehr Für Kurzentschlossene ein gutes Zusatzangebot: Die Schiffe legen auch unter der Woche dreimal täglich am Kriebsteiner Hafen ab.

Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre, lädt an den Wochenenden auch zu Rundfahrten über die Talsperre ein. © Dietmar Thomas

Während die Fahrgastschiffe in den vergangenen Jahren im April und im Oktober nur an den Wochenenden auf der Talsperre Kriebstein verkehrt sind, gibt es seit dieser Saison einen durchgängigen Linienverkehr. „Die Schiffe legen auch unter der Woche dreimal täglich am Kriebsteiner Hafen ab“, sagte Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre. Nun, da die Herbstferien vor der Tür stehen, sei das für Kurzentschlossene ein gutes Zusatzangebot. Die Entscheidung wurde getroffen, um noch fahrgastfreundlicher zu werden. Die Boote legen um 10.30, 13.30 und 16 Uhr mit Ziel Mittweidaer Aue im Kriebsteiner Hafen ab. Eine Linienfahrt ab Kriebstein an Lauenhain kostet zwischen drei und fünf Euro.

„Die Personenfähre zwischen Ringethal und Lauenhain ist ebenfalls in Betrieb“, sagte Thomas Caro. So könnten beispielsweise Wanderer in Lauenhain dann in die Linienschiffe nach Mittweida steigen. An den Wochenenden werden Rundfahrten über die Talsperre angeboten. Die detaillierten Fahrpläne sind auf der Internetseite des Zweckverbandes unter www.kriebsteintalsperre.de abrufbar. (sol)

