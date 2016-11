Durchgang ist fertig Am Wochenende gibt es eine kleine Feierstunde. Dabei öffnen auch neue Geschäfte.

So sah es noch im August aus.Seit April wurde das Areal rund um den Durchgang zur Straßenbahnendhaltestelle neu gestaltet. © Norbert Millauer/Archiv

Das letzte große Sanierungsprojekt im Ortszentrum von Weinböhla ist beendet und wird am Sonnabend bei einer kleinen Feierstunde für geladene Gäste eingeweiht. Seit April wurde das Areal rund um den Durchgang zur Straßenbahnendhaltestelle neu gestaltet. Investor Klaus Frank ließ das Haus mit dem Durchgang an der Rathausstraße in drei kleine Stadthäuser mit jeweils rund 100 Quadratmeter Wohnfläche umbauen. Zur Rathausstraße hin haben diese eine kleine Terrasse. Im Neubau am Kirchplatz sind zwei Wohnungen entstanden. Im Erdgeschoss ist Platz für zwei Ladenlokale. Dort gibt es in Zukunft Blumen und Geschenke.

Der Kirchplatz ist fest in Frauenhand. Ebenfalls am Sonnabend eröffnet das Geschäft „Herzallerliebst“ mit Dekoartikeln und Geschenkideen. Daneben mietet sich die Floral Manufaktur ein. Inhaberin Katja Kano hat dann mehr Platz für Blumen und wird außerdem Kaffee und Kreativkurse anbieten. Bereits seit Mitte Oktober ist der Laden „Wollengel“ geöffnet, wo es von der Häkelnadel bis zur Alpaka-Wolle alles gibt und auch Strickkurse angeboten werden.

Um die Außengestaltung des Areals hat sich die Gemeinde gekümmert. Dazu gehörte auch, dass der Weg zur Haltestelle erneuert wurde. Von entscheidender Bedeutung sei jedoch gewesen, dass Investoren gefunden werden konnten, die in die vorhandene Gebäudesubstanz investieren und diese mit Leben füllen“, betont Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU).

In den vergangenen Jahren mussten einige baufällige Häuser und Schuppen, die mit auf dem Platz standen, bereits abgerissen werden. Schon seit der Wende ist an den Häusern nichts mehr gemacht worden. Seitdem versucht die Verwaltung, die Immobilien loszuwerden.

