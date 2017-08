Durchgänge im Messepark gesperrt

Löbau. Für den Tag der Sachsen wird seit dem Wochenbeginn vieles aufgebaut, was für die Festtage am Wochenende notwendig ist. Einige mobile Sanitärcontainer stehen zum Beispiel schon im Stadtgebiet. Wegen der Aufbauarbeiten sind die Durchgänge des gesamten Messe- und Veranstaltungsparks an allen Ein- und Ausgängen bis Freitag geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Nach dem Wochenende wird dann wieder abgebaut, deswegen bleiben die Durchgänge auch am 4. September wieder zu.

In dem Zeitraum gilt zudem laut Polizeiverordnung der Stadt im gesamten Messe- und Veranstaltungspark Fahrradverbot. Für das Großereignis hatte die Stadt extra eine Polizeiverordnung beschlossen, um verschiedene Sicherheitsfragen zu regeln. Dazu gehört auch das Fahrverbot für Autos in der Innenstadt. (SZ)

