Durchfahrtsverbot ignoriert Da helfen keine Schilder – einige Autofahrer wollen partout am Bergkeller durchfahren.

Am Montag mussten einige Autos an der Großraschützer Straße wenden. Sie hatten trotz Sperrschild versucht, durchzufahren. © Kristin Richter

Der Straßenmeister schüttelt den Kopf: „Nein, hier kommen Sie wirklich nicht mehr durch!“ Der Autofahrer bleibt noch eine ganze Weile hinter dem Fahrzeug der Straßenmeisterei stehen, hinter ihm stehen schon die nächsten. Als er endlich aufgibt, müssen alle Autos nacheinander am Bergkeller wenden. Es wird einige Tage dauern, bis mancher Autofahrer einsieht, dass hier wirklich kein Durchkommen nach Großraschütz mehr ist. Aber es geht nun mal nicht anders. Weil die Umfahrung der alten abgerissenen Brücke am Bergkeller in Richtung Großraschütz wieder weggenommen wird, muss die wichtigste Ausfallstraße noch einmal dichtgemacht werden. Auf drei Wochen müssen sich die Autofahrer einstellen, in denen sie über Medessen zuckeln müssen. In dieser Zeit wird der Damm bis zu den Brückenpfeilern aufgeschüttet und die neue Durchfahrt asphaltiert. Großraschützer und Merschwitzer Straße bleiben daher zwischen dem Bergkeller und dem Florian-Geyer-Weg bis zum 11. September gesperrt. Pkw und Lkw müssen über Medessen fahren.

Wirklich ärgerlich ist die Sperrung aber für Fußgänger und Radfahrer, denn auch sie müssen den weiten Weg über den Übergang Berliner Straße in Kauf nehmen. Jedenfalls müssten sie das eigentlich, denn auch die Park- und die Auenstraße sind Bahnbaustelle und damit offiziell gesperrt. Allerdings hat die Bahn längst vor den renitenten Großenhainern kapituliert. Bahn-Sprecher Klaus Riedel zuckt mit den Schultern: „Wir werden an der Auenstraße einen Schrankenwärter hinstellen“, sagt er resigniert. Denn die Großenhainer nutzen den Durchgang trotz Baustellenabzäunung unverdrossen weiter – gerade die Radfahrer. In anderer Hinsicht ist die Bahn dagegen weniger kulant: Einen Taxi-Service für unmittelbare Anwohner an der Großraschützer Brücke wird es nicht geben. Unter der Hand ist zu erfahren, die Bürger haben von der Offerte während der ersten Sperrung wohl großzügig Gebrauch gemacht, weit häufiger jedenfalls, als man gerechnet hatte. Das will die Bahn nicht noch einmal riskieren und hat ein erneutes Entgegenkommen strikt abgelehnt. Wie die Anwohner darauf reagieren, muss man abwarten. Der Bus fährt trotzdem nur bis zur Schulstraße.

