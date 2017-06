Durchfahrt zur Badergasse gesperrt Ab Donnerstag ist die Zufahrt vom Elbeparkplatz in die Pirnaer Altstadt nicht möglich. Sonntagmittag soll die Durchfahrt wieder freigegeben werden.

Schon im Vorjahr wurde zwischen Badergasse und Steinplatz gebaut. © Archiv: Kristin Richter

Autofahrer, die von dem Elbeparkplatz in die Altstadt wollen, haben ab dem 9. Juni ein Problem. Der Kreisverkehr am Parkplatz wird repariert. Deshalb ist die Durchfahrt zur Badergasse in den nächsten Tagen nicht möglich, teilt Stadtsprecher Thomas Gockel mit. „Die Bauarbeiten beginnen am 9. Juni um 8 Uhr und enden am 11. Juni, um 13 Uhr“, konkretisiert Gockel. Die Umleitung zum Markt erfolgt über die Grohmannstraße und in der Verlängerung über die Straße Am Zwinger. Von dort kann man in die Badergasse einbiegen und gelangt auf den Markt. Fachleute versiegeln im gesamten Verkehrsbereich des Kreisels die Oberfläche. Die Arbeit wird im Rahmen der Gewährleistung als Mängelbeseitigung ausgeführt. (hui)

