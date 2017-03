Durchfahrt für schwere Fahrzeuge gesperrt In Rathmannsdorf ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund sind Bauarbeiten.

In Rathmannsdorf rollen Baufahrzeuge an. Andere schwere Fahrzeuge müssen einen Umweg nehmen. © Symbolfoto: SZ

Bauarbeiten an der Pestalozzistraße in Rathmannsdorf-Höhe sorgen derzeit für Verkehrsbehinderungen. Die Gemeinde baut an der Straßenbeleuchtung und dazu der Energieversorger Enso an der Gasleitung. Die Arbeiten werden durch die Wea Wärme und Energieanlagenbau GmbH aus Sebnitz ausgeführt. Von Montag, 13. März, bis Freitag, 17. März, ist deshalb ganztägig keine Durchfahrt möglich, teilt die Gemeinde auf ihrer Homepage mit. Nach dem 17. März wird zwar noch eine Woche weitergebaut. Dann sei die Straße aber außerhalb der Arbeitszeit der Baufirma weitestgehend für Anlieger befahrbar. Sie können zeitweise über die Gemeindestraßen Heideweg, Sportplatzweg ausweichen, heißt es von der Gemeinde. Das gilt aber nicht für schwere Fahrzeuge. Für sie ist die Zufahrt Niederdorf über Pestalozzistraße, Sportplatzweg, Heideweg gesperrt. Anlieger müssen deshalb beachten, dass sie während der Bauzeit keine Heizöllieferungen veranlassen. (SZ/gk)

