Durchfahrt erst ab Montag frei? Noch immer ist die Straße in Pulsnitz Richtung Kamenz am Schützenhaus gesperrt.

Wie lange wird in Pulsnitz die Straße vor dem Schützenhaus noch gebaut? © dpa

Eigentlich sollte der Verkehr am heutigen Sonnabend, dem 1. Juli, nach den jüngsten Ankündigungen wieder auf der Staatsstraße 95 am Schützenhaus vorbei durch Pulsnitz rollen. Dort wurde in den vergangenen Wochen der erste Abschnitt einer neuen Fernwärmeleitung im Auftrag der Kamenzer Ewag verlegt. Doch die Asphaltmaschinen standen auch Freitag noch an der unvollendeten Baustelle und der Verkehr müht sich noch über die Umleitung entlang des Külzstraße und über den Spittelweg. Es habe wohl technische Probleme gegeben, heißt es aus dem Ordnungsamt der Stadt Pulsnitz. Nun soll die S 95 (Bahnhofstraße) voraussichtlich – wenn alles glattgeht – ab Montag wieder frei sein. Dafür wird die Külzstraße voll gesperrt. Die Baustelle werde sich etwa vom Wettinplatz bis zur Rettungswache erstrecken. Der Verkehr von/nach Steina werde dann über die S 95 und den Spittelweg geführt. Die Fernwärmeleitung wird an der Külzstraße ins vorhandene Netz eingebunden. Weitere Bauabschnitte folgen noch bis in den Herbst. Außerdem baut die Ewag ein neues Heizkraftwerk und investiert insgesamt 2,6 Millionen Euro in die Modernisierung der Fernwärmeversorgung in Pulsnitz. Daneben ist vom 4. Juli bis zum 3. August auch mit Verkehrsbehinderungen auf der Bischofswerdaer Straße zu rechnen. Dort arbeitet die Enso an der Erdgasleitung. Die Straße wird halbseitig gesperrt und der Verkehr mit Ampel geregelt. (SZ/ha)

