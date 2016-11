Durchfahrer ausgebremst Die Kötzschenbrodaer Straße ist am Gottesacker wieder ganz zu. Am Abwassernetz muss nachgearbeitet werden.

Keine Durchfahrt möglich. Am Gottesacker ist gesperrt. © Arvid Müller

Beinahe im Minutentakt mussten Autofahrer auf der Kötzschenbrodaer Straße kurz vor der Kreuzung am Gottesacker am Wochenende ihre Fahrzeuge wenden und wieder Richtung Dresden fahren. Viele waren genervt, hatten sie doch in den letzten Tagen die Durchfahrt stillschweigend, aber eigentlich illegal genutzt, um nicht über die Meißner Straße fahren zu müssen.

An der Ecke zum Gottesacker ist die Kötzschenbrodaer Straße derzeit wieder komplett abgesperrt. Der Grund, so Ronald Ramisch, Projektverantwortlicher für die Straßenbaustelle: An einem Abwasserschieber muss eine Reparatur durchgeführt werden. Radebeuls Wasserwirtschaftsbetrieb WSR GmbH hatte bei der Abnahme der Schieber unter der Straße festgestellt, dass dieser zu schwergängig ist, so Ramisch.

Damit hat die neue Asphaltdecke ihre erste neu aufgerissene Stelle, bevor die Straße überhaupt offiziell freigegeben ist. Der Projektleiter versichert allerdings, dass die geöffnete Stelle wieder vom Grund her neu aufgebaut und sauber mit einer Fuge geschlossen wird. Die offizielle Freigabe der Kötzschenbrodaer Straße soll am 30. November sein. Bis dahin dürfen nur Anlieger in die Straße fahren.

