Durcheinander soll ein Ende haben Leisnig hofft auf EU-Zuschüsse, um die Angebote im Stadtgut zu ordnen. Noch bis Juni werden Fördergeldanträge angenommen.

Der Auslagebereich für Flyer im Stadtgut Leisnig ist unübersichtlich. Bei jedem Windstoß muss die Lose-Blatt-Sammlung gegen das Verwehen gesichert werden. Das und einiges andere mehr soll mithilfe von Fördergeld in einem Abschlussprojekt Stadtgut abgestellt werden. © André Braun

Wer ins Stadtgut von Leisnig kommt, will sich mit Literatur bevorraten oder sich über Veranstaltungen oder touristische Angebote informieren. Das klappt bedingt auch, wenn das Amt wie zurzeit geschlossen hat. Im Durchgang liegen eine Menge Flyer und Prospekte, einige Informationen sind in den Rundbögen an Pinnwände geheftet. Was dort hängt, bleibt bei nahezu jedem Windstoß an seinem Platz. Ansonsten müssen die Prospektstapel nicht selten mit Steinen oder Latten gesichert werden. Das soll sich ändern.

Auf drei Gebieten gibt’s Zuschüsse zurück 1 von 4 weiter Soziale Infrastruktur: Hier geht es um Verbesserungen in Kitas und Schulen, Freizeiteinrichtungen, aber auch um die Sanierung von Straßen und Wegen, ortsbildprägenden Gebäuden und Denkmalen wie Kirchen. Aber auch der Abriss kann gefördert werden sowie die Wiederbelebung alter Bausubstanz zu Wohnzwecken. Wirtschaftliche und touristische Infrastruktur: Hier ist besonders an klein- und mittelständische Betriebe gedacht. Sie können unterstützt werden, wenn sie neue Wege der Erzeugung und Direktvermarktung umsetzen, die Unternehmensnachfolge regeln oder vorhaben, etwas für die Fachkräftesicherung zu tun. Überdies ist es möglich, Hilfen für touristische Leitsysteme oder Vorhaben von Beherbergungsbetrieben zu beantragen. Natur- und Kulturlandschaft sowie Energieeffizienz: Bislang noch wenig nachgefragt sind Zuschüsse für Streuobstwiesen, Gewässerrenaturierungen und den Hochwasserschutz. Weiterhin fördert die EU, wenn sich Nachbarn zusammenschließen und eine Gemeinschaftssolaranlage errichten wollen oder Ideen zur Verwertung heimischer Rohstoffe haben. www.sachsenkreuzplus.de post@sachsenkreuzplus.de

Die Kommune und der Heimatverein wollen den Eingangsbereich gestalten, Prospekthalter anbringen und auch an dieser Stelle für die Lutherausstellung in der oberen Etage werben. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) bezeichnet es als Abschlussprojekt fürs Stadtgut. Weil Fördergeld von anderen Stellen mehrfach abgelehnt worden ist, ist jetzt eine Unterstützung beim Regionalmanagement des Leader-Gebietes Sachsenkreuz plus beantragt worden. Noch bis 7. Juni gibt es die Möglichkeit, sich Chancen auf finanzielle Zuschüsse in drei verschiedenen Bereichen (siehe Kasten rechts) zu sichern. Wer das vorhat, sollte sich zunächst bei den Regionalmanagern Anna Seifert und Daniel Masiak zu den Modalitäten beraten lassen. „Und einiges Durchhaltevermögen mitbringen“, so Anna Seifert. Denn es dauert erfahrungsgemäß, bis alle nötigen Unterlagen beisammen sind und durch mehrere Instanzen hindurch eine Bewilligung oder Ablehnung von Fördergeld erteilt wird.

Bislang wurden die EU-Zuschüsse am häufigsten für die Umgestaltung alter Bausubstanz zu Wohnungen ausgereicht. Insgesamt stehen in der gesamten Förderperiode, die noch bis 2020 geht, etwas mehr als zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Bislang wird darauf orientiert, dass der Großteil des Geldes dafür genutzt wird, die soziale Infrastruktur in den ländlichen Bereichen zu verbessern. Als Nächstes profitieren davon unter anderem die Ebersbacher, wo ein Spielplatz mit Zuschüssen aus diesem EU-Programm gebaut wird. Für investive Maßnahmen liegt die Förderquote bei 75 Prozent, für Planungen etwa bei 80 Prozent. Zuwendungen können die zehn Kommunen der Region Sachsenkreuz plus, Privatpersonen, Unternehmen der ländlichen Wirtschaft und auch Vereine beantragen.

