Durcheinander in der Viehleite Die Folgen des Holzeinschlages in Pirna von 2016 sind immer noch zu sehen. Anwohner äußern sich empört.

Kein schöner Anblick: In der Viehleite liegen immer noch die abgesägte Stämme und Äste herum. Das ist nicht das einzige Problem in dem Stadtwald. © Kristin Richter

. Der SZ-Artikel „Kahlschlag in Copitz“ vom 3. Januar hat auf der SZ-Facebook-Seite ein großes Echo ausgelöst. Mehrere Nutzer weisen darauf hin, dass es nicht nur in Copitz nach dem Holzeinschlag ziemlich unordentlich aussieht. Ähnliches sei auch im Stadtwald in der Viehleite geschehen. Dort wurden bereits vor gut zwölf Monaten diverse Festmeter Holz mit schweren Maschinen herausgeholt. Die Fahrzeuge zerstörten teilweise die Wege, und beschädigten gesunde Bäume.

Viele User bedauern, dass diese hässlichen Spuren immer noch nicht beseitigt wurden. „Erinnert irgendwie an die Viehleite! Da wurde auch versprochen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Laufen und Wandern ähneln heute in der Viehleite einem Hindernislauf“, schreibt Frank Salzmann. Er bekommt prompt Unterstützung von Petra Hildsberg, die ebenfalls auf Facebook feststellt: „Wie in der Viehleite! Selbst nach den Nachbesserungen sieht es nicht anders aus. Ohne Sinn und Verstand wird da vorgegangen.“

Als direkter Anwohner kennt Ullrich Redo die Situation in der Viehleite nur zu gut. Schon öfter hat er angemahnt, dass der Wald immer noch chaotisch aussehe. „Dabei gab es im vergangenen Jahr mehrere Begehungen mit dem Revierförster und den Verantwortlichen der Stadt. Man hat uns viel versprochen, aber gemacht worden ist fast nichts“, sagt der Pirnaer empört und zeigt auf zahlreiche abgesägte Stämme sowie Äste, die jenseits der großen Wege herumliegen.

Bei den Fällarbeiten wurden damals mehrere Jungbäume beschädigt, die immer noch schräg in den Himmel ragen und ein wenig an Straßenlaternen erinnern. „Man wollte sie herausnehmen, aber die meisten stehen noch“, erläutert Redo. Ebenso missmutig schaut er auf die Baumstümpfe am sogenannten ersten Weg, der parallel zum Tal verläuft. Die Fachleute hatten sie in einer Höhe von einem Meter gefällt. „Nach der Begehung wurde zugesichert, dass sie auf Bodenhöhe abgesägt werden, aber auch diesem Versprechen ist man nicht nachgekommen“ sagt der Anwohner.

Ebenso stößt der Zustand des Waldweges bei Redo auf scharfe Kritik. Die beauftragte Firma hatte damals die Trasse stark zerfahren, da der Holzeinschlag bei Matschwetter stattfand. Zwar wurde zwischenzeitlich der Weg von einem Bagger geglättet. Aber das reicht Redo nicht. „Es gibt viele Wasserlöcher, da der Weg nur partiell mit Splitt aufgeschüttet wurde. Vorher war es ein echter Waldweg, jetzt eine dilettantisch zugestampfte Fläche“, sagt er. Seine Kritik richtet sich an die Stadt Pirna und den Sachsenforst, unter dessen Ägide damals die Arbeiten stattfanden.

Sachsenforst relativiert Kritik

Uwe Borrmeister, Leiter des Forstbezirkes Neustadt, relativiert die angesprochenen Kritikpunkte jedoch. Die abgeschnittenen Baumkronen und das Reisig blieben aus guten Gründen größtenteils im Wald liegen. Verschnitt und Äste böten eine gute Deckung für Tiere. Überdies werde das Reisig im Laufe der Zeit zu Humus, der liefere wertvolle Nährstoffe für den Boden.

Zu den beschädigten Jungbäumen stellt Borrmeister fest, dass sie in der Regel stehen bleiben, da sie sich durch das normale Wachstum wieder erholen. Vorausgesetzt sie sind nicht zu stark beschädigt. Ausnahme sind Bäume, die sich direkt an den Wegen befinden und somit Wanderer eventuell behindern.

In diesem Zusammenhang verspricht der Forstbezirksleiter, dass ebenfalls die Baumstümpfe am Wegesrand auf die normale bodennahe Höhe gekürzt werden.

Auf dem Wanderweg finden hingegen keine weiteren Arbeiten statt. „Meines Wissens wurde dieser Weg mit einem Bagger planiert“, so Borrmeister. Eventuelle Nassstellen müsse man beobachten. Der Fachmann gibt aber auch zu bedenken, dass sich die Wege generell im Laufe der Zeit durch Laubfall in einen naturnahen Zustand entwickelten. Ganz allgemein rät er Anwohnern, Probleme in der Viehleite schriftlich an die Stadtverwaltung oder an den zuständigen Revierförster Hartmut Schippers zu richten.

zur Startseite