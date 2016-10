Durchblick im Online-Handel Wette & Schnell aus Weißwasser verkauft schon seit Jahren übers Internet. Doch der meiste Umsatz läuft über den Laden.

Volkmar Schnell bietet in vier Geschäften eine Auswahl von mehreren Tausend Brillen. Sein Online-Shop bringt nur einen verschwindend geringen Anteil am Umsatz. Dennoch ist das Internet wichtig. Schnell arbeitet mit 400 Brillenherstellern zusammen – alles online. © Joachim Rehle

Im Netz Handel treiben und lokal verkaufen. Das ist der aktuelle Trend im Einzelhandel, der insbesondere kleine Gewerbetreibende manchmal zu zerreißen droht. Der Hörgeräte- und Brillenspezialist Wette & Schnell aus Weißwasser hat diesen Spagat längst beendet. Volkmar Schnell betreibt schon seit Jahren einen Online-Shop, macht aber den meisten Umsatz in seinen Läden. Vom allgegenwärtigen Muss des Internetgeschäfts lässt er sich nicht kirre machen. Die Idee zu seinem Online-Shop kam ihm schon früh. Als er während einer Thailandreise 1995 einen Maßanzug bestellt, kommt der Schneider nach einem Geschäftstermin spätabends ins Hotel. Drei Tage nach dem Maßnehmen hängt das gute Stück fix und fertig im Schrank von Volkmar Schnells Hotelzimmer. „Das fand ich großartig.“ Auch das Internet hat keine Öffnungszeiten: mit einem Klick bestellt und, wenn alles klappt, am nächsten oder übernächsten Tag geliefert. 1995 geht sein Shop online. Er betreibt ihn heute immer noch.

Für Kunden, die Kontaktlinsen tragen hat er ein speziellen Service entwickelt, der ähnlich bequem ist wie die Bestellung bei dem Maßschneider in Bangkok: Für eine Monatspauschale bekommt der Kunde seine Linsen alle vier Wochen direkt nach Hause. Pflegemittel und ein einmaliger Gutschein in Höhe von hundert Euro für den Kauf einer Brille inklusive. Das Paket enthält eine kostenlose Überprüfung der Sehwerte. Wer dreimal angeschrieben wird und nicht erscheint, erhält keine Linsen mehr. „Natürlich könnten wir einfach weiterverkaufen. Aber wir haben eine Verantwortung für die Gesundheit unserer Kunden“, sagt Volkmar Schnell.

2015 verpasst er der Seite einen Face-Lift. Aber auch nach zehn Jahren macht der Online-Handel noch nicht einmal ein Prozent des Gesamtumsatzes aus. „Wenn ich das steigern wollte, müsste ich mein Portal professioneller betreiben.“ Ein Kollege aus Leipzig macht genau das. „Der hat allein vier Meister am Telefon sitzen.“ Für Volkmar Schnell keine Option, so lange das analoge Geschäft über den Ladentisch läuft.

Und das tut es. Gemeinsam mit seinem Sohn führt er vier Geschäfte, zwei in Weißwasser und je ein weiteres in Döbern und Cottbus. Das Geschäft am Boulevard Weißwasser ist auf Brillen spezialisiert, das am Bahnhofsvorplatz auf Hörgeräte. Für Kunden aus dem Umland, die ein Hörgerät brauchen, hat er ein „Hör-Taxi“ eingeführt. Das heißt, der Kunde wird zu Hause abgeholt, im Laden beraten und anschließend wieder nach Hause gebracht. Auch Kunden aus Döbern nehmen den Service in Anspruch. „Wir können zwar auch dort in Sachen Hörgeräte beraten, haben in Weißwasser aber andere Möglichkeiten.“ Meist fährt Volkmar Schnell selbst. Er findet es wichtig, mit den Kunden zu reden.

Und was sagt Herr Wette zu der Entwicklung? „Wir haben das Geschäft eine Zeit lang zusammen betrieben. Aber Herr Schnell ist längst raus.“ Alles beginnt 1991. Damals übernehmen die Geschäftspartner drei Läden in Weißwasser, Bad Muskau und Döbern von der Treuhand. Anfangs ist der Bedarf riesig. Monatlich gehen 1 500 bis 2 000 Brillen über den Ladentisch. 1995 kommt die Filiale in Cottbus hinzu. Die Gesundheitsreform macht dem Boom ein abruptes Ende. Bad Muskau muss schließen. Dennoch arbeiten heute immer noch über 50 Prozent des Personals von damals bei Wette & Schnell. 16 Mitarbeiter sind es heute insgesamt.

Heute wird ganz anders verkauft. „Ich kann nicht morgens mein Geschäft aufschließen und hoffen, dass die Kunden kommen.“ Die offensivere Kundenansprache durch die Mitarbeiter gehört zu der neuen Verkaufsstrategie. Und der Online-Shop. „Wir haben den Fuß in der Tür und können das Geschäft ausweiten, sollte es nötig sein.“ Manchmal geschehen übers Internet schon heute kuriose Dinge. Eines Tages standen Kunden aus der Gegend im Laden: „Wir haben Sie online gefunden und gedacht, das schauen wir uns mal an.“

Kauf Lokal ist eine Initiative, mit der die SZ den Wandel im Einzelhandel publizistisch konstruktiv begleitet, um unsere Innenstädte zu beleben.

zur Startseite