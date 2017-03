Durch Stauchitz fahren die meisten Laster

Wo fließt der Verkehr lang? Welche Straßen sind am meisten belastet? Wo geht die Belastung rauf, wo runter? Um all diese Daten flächendeckend zu erfassen, startet der Bund alle fünf Jahre ein Mammutprojekt. Die aktuellen Zahlen entstammen aus der Zählung von 2015. Damals hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) allein im Kreis Meißen 93 manuelle Zählstellen an Autobahn, Bundes- und Staatsstraßen eingerichtet. In ganz Sachsen waren monatelang 600 Verkehrszähler im Einsatz. Ihre Ergebnisse sind wesentliche Grundlage bei der Planung künftiger Straßen, aber etwa auch für die Errichtung von Lärmschutzwänden.

Wann wurde gezählt?

Die Zähltage wurden exakt definiert: Strecken mit bis zu 7000 Fahrzeugen in 24 Stunden werden an zwei „Normalwerktagen“ (Di, Mi, Do) jeweils 15 bis 18Uhr gezählt, außerdem an zwei Ferienwerktagen (Di, Mi, Do) 15 bis 18Uhr und an zwei Sonntagen jeweils 16 bis 19Uhr. Strecken mit mehr als 7000 Fahrzeugen pro Tag werden zusätzlich noch an zwei Normalwerktagen (Di, Mi, Do) vormittags 7 bis 9Uhr und an zwei Freitagen 16 bis 19Uhr gezählt, sodass 28Zählstunden an acht verschiedenen Tagen zusammenkommen. Dabei werden nicht nur eigene Feiertage und Ferientermine berücksichtigt, sondern auch die der Nachbarbundesländer und des benachbarten Auslands.

Baustellen wurden bei der Zählung berücksichtigt, genauso unvorhergesehene Ereignisse wie Unwetter, Unfälle, Veranstaltungen. Dann war die Zählung abzubrechen und an einem anderen Tag neu zu zählen. Organisiert wurde sie im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums von der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach. (csf)