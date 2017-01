Aus dem Gerichtssaal Durch Stadtpark und Hecke gerast – ohne Führerschein Ein Intensivtäter aus Leipzig lieferte sich an einem Sonntag eine Verfolgung mit der Polizei.

© Symbolfoto: dpa

Was Ronny L. geritten hatte, als er in einem Renault Megane vor der Polizei die Flucht ergriff – darüber kann man nur spekulieren. Der 41-jährige Leipziger kann froh sein, dass nicht auf ihn geschossen wurde. An jenem Sonntag, 23. Oktober, fand in der Innenstadt und im Großen Garten ein gut besuchter Marathon-Lauf statt – und L. raste ausgerechnet durch den Park. Jetzt stand er wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Führerschein vor dem Amtsgericht Dresden.

Der Mann in dem blauen Megane war einer Streife mittags aufgefallen. Als die Beamten in kontrollieren wollten, tat er, als wolle er den Zoo besuchen und fuhr auf den Parkplatz. Als die Polizei ihm auch dorthin folgte, gab er plötzlich Vollgas, raste über den Hof eines Seniorenheims, fuhr über den Lennéplatz und bog dann völlig unerwartet in den Großen Garten ab. Dort heizte er einige Hundert Meter über die Fußwege, querte die Lennéstraße, raste auf den Parkplatz des Stadions, durchbrach eine Hecke. Erst vor Pollern an der Blüherstraße musste er Halt machen. Der 41-Jährige gefährdete dabei zahlreiche Fußgänger, auch zwei Mütter mit zahlreichen Kindern.

Der Angeklagte entschuldigte sich und sagte, er sei geflüchtet, weil er keinen Führerschein habe. Er hat mehr als ein Dutzend Vorstrafen, saß mehr als sieben Jahre im Gefängnis – auch wegen Verkehrsdelikten. Das Schöffengericht verurteilte den Bewährungsbrecher zu einem Jahr und acht Monaten Haft. Nach SZ-Informationen war L. seit Längerem untergetaucht, weil gegen ihn ermittelt wird. (SZ/lex)

zur Startseite