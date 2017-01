Durch Schönfeld nach Aleppo Ein Friedensmarsch für Syrien durchquerte auch den Landkreis Meißen. Sogar mit Polizeischutz.

Die rund 30 Teilnehmer des Marsches von Berlin nach Aleppo haben am Mittwoch Radeburg erreicht.

Organisator Thomas Alboth in Schönfeld, dem ersten sächsischen Ort auf der Route. Noch nie seien sie so freundlich empfangen worden wie vom dortigen Bürgermeister Hans-Joachim Weigel.

Die Sporthalle der Oberschule in Schönfeld am Mittwochmorgen um kurz vor 9 Uhr. Letzte Schlafsachen werden zusammengepackt, dann packen sich auch die rund 30 Menschen ein, und zwar so dick wie möglich – der Wind weht eiskalt an diesem Januartag. Thomas Alboth lässt sich noch einmal die Route von den Polizisten erklären, die den Marsch heute begleiten werden: durch den Ort, vorbei an Teichen, ein Stück durch den Wald, dann lange auf der S 91 bis nach Radeburg, dem ersten Stopp in 13 Kilometern. Dort soll es ein Mittagessen geben, bis es weitergeht nach Moritzburg, dem Tagesziel. Von da aus sind es ja nur noch – rund 3 000 Kilometer.

Der „Civil March for Aleppo“, den der 38-jährige, gebürtige Plauener Alboth und seine Frau Anna, 32 und Journalistin sowie Bloggerin aus Polen, vor rund sechs Wochen ins Leben gerufen haben, will nicht nur für den Frieden in dem Bürgerkriegsland auf die Straße gehen, sondern auch tatsächlich dorthin wandern. Sozusagen als Umkehrung der Fluchtroute, die viele Syrer auf dem Weg nach Deutschland gehen mussten. Die Idee hat medial große Aufmerksamkeit erhalten, auf Facebook haben über 3 000 Menschen ihre Teilnahme zugesagt, rund 500 waren dann tatsächlich beim Start am zweiten Weihnachtstag in Berlin dabei. Die Organisatoren haben aber auch viel Häme einstecken müssen, zum Beispiel, weil die Syrer, die zu Beginn dabei waren, schon nach einem Tag ausgestiegen sind. Wer aber sind die Menschen, die auch an Tag 10 noch dabei sind, was motiviert sie? Um das herauszufinden, war die SZ-Reporterin auf der Strecke von Schönfeld nach Radeburg dabei.

Und das vom ersten Moment an als vollwertiges Mitglied – das beginnt bei einer Gedenkminute für die Opfer in Aleppo, bei der alle im Kreis stehen und sich an den Händen halten, und endet bei der Sorge, sie könnte nicht warm genug angezogen sein. Wirklich keine Handschuhe? Aber ein Plastiksack gegen den Regen? Die Fürsorge unter den Teilnehmern ist keine Ausnahme, die Gruppe ist mittlerweile ja auch auf einen mehr oder weniger festen Kern zusammengeschrumpft. Heute kommen zwei Frauen dazu, eine Polin und eine Deutsche, dafür geht ein Paar aus Dänemark. Die Fluktuation ist normal und erwünscht. Auch Anna und Thomas Alboth werden wohl nicht die gesamte Strecke bis nach Aleppo laufen, zumindest nicht gleichzeitig. Denn zu Hause in Berlin warten ihre fünf- und siebenjährigen Töchter, die bei den ersten Marschtagen noch dabei waren. Gerade kümmert sich die Oma um sie.

Die jüngste Teilnehmerin des Marsches ist Emilia Köhn, 17 Jahre und Schülerin aus Hamburg. Die Idee, mitzulaufen kam ihr erst einen Tag, bevor es losging. Drei Tage lang war sie schließlich dabei, Moritzburg wird ihre letzte Station sein, dann geht es zurück nach Hamburg. Nächste Woche beginnt ja die Schule wieder. Aber vielleicht kommt sie im März mit ihrer Familie zurück, erzählt sie und strahlt.

Der 52-jährige Franzose Antoine Goodson ist der derzeit älteste Teilnehmer. Wegen der jungen Frauen mache er natürlich mit, sagt der Grafikdesigner augenzwinkernd, bevor er ernst wird. Nein, es mache ihn stolz, wenn Syrer zu ihm sagten: Endlich setzt jemand ein Zeichen für uns. Und er zögert keine Sekunde, die Worte des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron zu wiederholen: „Merkel hat die Würde Europas gerettet.“ Wenn er es körperlich schafft, will er durchhalten bis zum Schluss, bis Aleppo.

Viele der Marschierer – die meisten Polen, ein paar Deutsche, Franzosen und Dänen – haben einen Hintergrund in den Medien, Janusz Ratecki, 35 und aus Polen, ist Fotograf, andere sind Journalisten. Ein Dokumentarfilmer habe seine Idee eines Films über den Marsch inzwischen aufgegeben, erzählt Thomas Alboth bei einer kleinen Rast am Waldrand. „Weil er nicht mehr objektiv sein könnte.“ Er läuft nun aus Überzeugung mit.

Was aber ist diese Überzeugung, was das Ziel? Das ist einerseits sehr leicht zu formulieren, andererseits sehr schwer. Dass in Syrien endlich Frieden herrschen soll, darauf können sich hier alle einigen. Wie dieses Ziel, vor allem durch den Marsch, erreicht werden kann, das kann auch Alboth nicht so genau erklären. Dass man aber endlich etwas tun müsse, das wurde ihm und seiner Frau klar, als sie mit syrischen Freunden beim Abendessen saßen und diese wieder Todesnachrichten aus der Heimat erhielten. Aus der fixen Idee wurde mittlerweile ein Verein in Gründung, für den 80 Menschen im Hintergrund die Fäden ziehen. Sie kümmern sich um Verpflegung, Unterkunft und Pressearbeit und sitzen in allen Ländern, die durchquert werden sollen. Die Finanzierung läuft über eine Crowdfunding-Plattform im Internet. Rund 19 500 Euro sind laut deren Webseite gofundme.com bisher zusammengekommen.

Der Streit mit den Syrern hat dem Projekt gleich zu Beginn einen Dämpfer verpasst, gibt Thomas Alboth zu. Die neun Männer wollten eine Fahne der Rebellen tragen, die Organisatoren bestehen aber auf politische Unabhängigkeit ihres Marsches: Nur weiße Fahnen werden geschwenkt. So wollten die Syrer aber nicht mehr mitgehen – und setzten danach sogar alles daran, den Marsch zu boykottieren.

Um 12 Uhr ist Radeburg erreicht. Im Schulclub Zillebunker gibt es Kartoffelsuppe für alle und einen kurzen Moment, in dem man die Schuhe ausziehen und sich aufwärmen kann. Alle sitzen in kleinen Gruppen zusammen und reden. Von Jammern keine Spur. Noch acht Kilometer bis Moritzburg. Noch rund 3 000 bis Aleppo.

