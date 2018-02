Durch die Ortschaft gerast

Falsche Polizisten erfragen Kontostand Königsbrück. Am Mittwochvormittag stellten sich Unbekannte mit ausländischem Akzent bei einem Mann aus Königsbrück am Telefon als Polizisten vor. Ihre Absicht war offenbar, Daten zum Kontostand oder Vermögen zu erfragen. Der Anrufer, wohl ein vermeintlicher Oberkommissar Schmidt, berichtete von zwei Festnahmen rumänischer Täter durch die Kripo Dresden an der Steinborner Straße. Dabei sollen die Personalien des Angerufenen vorgefunden worden sein. Ein „Maulwurf“ bei der Sparkasse hatte wohl unberechtigt Kontodaten herausgegeben. Daher müsse nun ein Abgleich erfolgen. Auch der Besitz von Goldschmuck interessierte die falschen Polizisten. Der Bürger verhielt sich richtig, ging nicht auf den Schwindel ein und verständigte die Polizei in Kamenz.

Kind von Auto angefahren Neukirch. In Neukirch/Lausitz ereignete sich am Mittwoch ein Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Ein 70-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Peugeot den Otto-Buchwitz-Ring entlang, als plötzlich ein Siebenjähriger zwischen zwei Zeitungscontainern auf die Straße rannte. Dem Senior gelang es nicht, den Zusammenstoß mit dem Jungen zu vermeiden. Der Schüler wurde am Fuß verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, aus dem er nach kurzer Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Transporter-Fahrer wird ohnmächtig Radeberg. Am Mittwochmorgen kam ein Transporter auf der S 177 bei Radeberg von der Straße ab, nachdem der Fahrer augenscheinlich ein medizinisches Problem erlitten hatte. Der Beifahrer versuchte noch, die Lenkung zu übernehmen. Dennoch fuhr der Wagen in die Böschung und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Drei Warnbaken, einen Richtungspfeil sowie einen Schneefangzaun beschädigte das Auto noch bei der unkontrollierten Fahrt. Der Beifahrer und ein weiterer Insasse blieben unverletzt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch betreut. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

Zu viel Alkohol getrunken Bautzen/Wehrsdorf. In der Nacht zu Donnerstag kontrollierte die Polizei gegen 2.20 Uhr einen Fahrradfahrer an der Friedensbrücke in Bautzen. Den Beamten fiel Alkoholgeruch auf. Ein Test bestätigte den Verdacht. Dieser zeigte einen Wert von 1,98 Promille bei dem 37-Jährigen an. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. In der gleichen Nacht überprüften die Beamten die Fahrtauglichkeit eines 32-Jährigen, der auf Paul-Neck-Straße unterwegs war. Das Testgerät zeigte einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille bei dem Passat-Fahrer an. Gegen Mitternacht kontrollierten die Polizisten in Wehrsdorf einen 39-Jährigen mit seinem Seat. Ein Test zeigte bei ihm Wert von 0,86 Promille. Die Beamten untersagten in beiden Fällen die Weiterfahrt. Nachdem sich die Bußgeldstelle des Landkreises Bautzen mit der Anzeige befasste, wird die Betroffenen ein Bußgeld von wenigstens 500 Euro, zwei Punkten sowie einem Monat Fahrverbot erwarten.

Auf Betrüger reingefallen Radeberg. Opfer eines Betrugs ist jetzt ein Mann aus Radeberg geworden. Er wollte über ein Immobilienportal eine Wohnung in Hamburg anmieten. Die Vermieterin verlangte von ihm einen Nachweis, dass er die Miete zahlen könne. Per Western Union ließ er daraufhin tausend Euro überweisen. Danach reagierte niemand mehr auf seine Anfragen. Nun ermittelt die Polizei.